美國總統特朗普4月中宣布,暫停向世衞資助撥款,理由是世衞在疫情爆發早期「偏幫」中國瞞報,以致後來全球擴散;國務卿蓬佩奧上周四(23日)回答霍士新聞提問時強調,世衞需要結構性改革。蓬佩奧表示,同意霍士主播Laura Ingraham的質疑,世衞領導人(總幹事譚德塞)不能解決問題,他重申世衞若未能成功改革,或導致美國永遠不會再用納稅人的錢資助世衞(it may be the case that the U.S. taxpayer dollars go to the WHO)。

中國外交部批評美方要求世衞更換領導人的言論,指美方對世衞的攻擊抹黑沒有事實根據,而繳納會費是會員國應履行的法律義務,發言人耿爽直斥「美國自恃世衞最大出資國,認為世衞應當聽其指揮,這是典型的霸權心態。」

總統侵侵初時一直淡化新冠肺炎對美國的殺傷力,亦沒有對世衞處理疫情的工作提出疑問,例如世衞於1月30日把新冠肺炎疫情列為「國際公共衞生緊急事件」,侵侵當時還形容新冠肺炎的致命率甚至及不上美國每年爆發的流感,更在Twitter稱讚中國應對疫情做得好和有透明度。到了美國成為全球疫情最嚴厲的國家,才急忙找藉口為自己開脫應對疫情不力的責任,美國出資最多的世衞,於是理所當然成為發洩對象。

然而,國會眾議院多數黨民主黨已致函總統,指侵侵把世衞當成「替罪羊」,促請立即恢復對世衞的資助。此外,全國疫情最嚴重的紐約州,民主黨的州長科莫(Andrew Cuomo)認為,華府雖然早就禁止旅客由中國進入美國,但未有禁止歐洲民眾入境,留了後門給病毒傳入美國,紐約州感染源頭很可能來自意大利而並不是中國。上周三本欄提到,原本需要全球合作的「疫戰」,有機會醞釀「變種」成為中美角力的另類政治貿易戰,最新形勢顯示,華府或侵侵在這場「疫戰」正內外受敵。

可以暫且放心的是,蓬佩奧與中國外交部隔空罵戰,對港股似乎未有造成明顯的負面影響,上周五恒指在23957和23730點的區間爭持,收報23831,跌145點或0.61%;主板成交828億元,創3星期最低。

隨着歐洲及美國的新冠肺炎確診及死亡病例有緩和跡象,即是全球可能已「捱過」疫情高峰期。飽受「疫市.2」(見2月26日「搏拳實錄」)蹂躪的恒指,亦早於3月19日見底開始反彈。

不過,EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數,直到上周三才確認突破反映弱勢股沽壓的弱勢股指數。目前強指升至21.5%,顯著高於跌至12.1%的弱指,但仍低於可推動恒指急升的40%達18.5個百分點,換句話說,恒指短線急升或急跌的機會都不大。估計在5月中旬之前,恒指仍受制於3月9至11日的小「孤島」底部約24950點阻力,4月7日的intraday低位約23800點(10天線確認升穿20天線當日)則有相當支持,老徐準備在這個相對窄幅區間的頂和底揀位short call和short put。

老徐