即巿股評 港股直擊

國際油價從21年低位反彈，加上美國白宮加碼的4840億美元新一輪抗疫援助法案有望順利獲國會通過，刺激連跌兩個交易日的美股於周三(22日)顯著抽升，標普500指數收報2799點，一個月間由52周谷底2237點，累積彈升超過兩成半。

標指目前已收復一半冧市失地，但新冠肺炎疫情對經濟的影響不斷發酵，分析員紛紛下調企業盈利預測，導致標指預測市盈率攀至約21.1倍，是科網股泡沫爆破後2001年底以來最高。按照當今宏觀環境看，能否支撐美股維持偏貴估值成疑，難怪不少大行警告最壞時刻未過，美股2020年或會跌至終極低位。

投資者確實不宜太早放下戒心，由環球17種對風險胃納敏感資產變化編製而成的「風險胃納指數」(RORO Index)，現時比過去5年均值低逾兩個標準差，顯示市場Risk Off情緒依然高漲，再加上美國各年期債息在較低水平反覆，資金流入債市避險趨勢未改。

此外，美國ICI貨幣基金資產規模一直膨脹，已連續10個星期刷新紀錄高位，可見投資者增持現金的取態也未扭轉。

更重要的是，即使各國央行傾力放水，但一向被視為高風險資產代表的新興市場股市，在首季錄得有史以來最差表現後，4月迄今亦只反彈7%左右，突顯投資者部署非常保守。

MSCI新興市場指數預測市盈率僅13.1倍，與標指差距擴大至逾13年最闊，從估值角度來看屬相對吸引。當然，低估值並非是否入市唯一考慮因素，還要顧及前景。

新冠肺炎大流行，各地工廠停產和供應鏈中斷等問題，令全球經濟陷入深度衰退的風險升溫，儘管新興國家(地區)疫情不算嚴重，惟處境十分不妙，尤其商品價格疲軟，更使一眾較依賴天然資源的新興國家財政變得脆弱。踏入2020年，惠譽先後下調約20個新興經濟體的信貸評級。

另一方面，環球流動性緊絀，再次鞏固美元的避險功能，美滙指數近日於100水平徘徊。倘強美元維持，全球主要「新興貨幣」滙價貶值，可能引發資金撤走，進一步打擊股市。因此，在美滙轉弱或商品價格明顯回升前，新興經濟體股滙皆未到趁低吸納時機。

值得留意的是，對港股而言，這並不是好兆頭。附【圖】所見，MSCI新興市場貨幣指數與恒指表現亦步亦趨，過去兩年關連系數高達0.81，可以說升跌接近同步；如果新興市場貨幣續弱，恐拖累港股回調。

恒指昨日挑戰10天線失敗後，收市勉強守住20天線，惟14天RSI續在50中軸下方運行，走勢偏弱；港股短線市寬(3天線高於18天線比率)已連挫7個交易日，且插穿50%強弱分界，反映大市短期或有跡象回軟，投資者部署時必須加倍注意。

信報投資研究部

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