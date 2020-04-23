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今日 18:14 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入11.4億 掃醫藥股 騰訊

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港股連續兩日回升，恒指高開90點，最多升214點，見24107點，受制十天線(約24123點)，之後曾倒跌87點，見23806點全日低，於廿天線(約23798點)見支持，午後一度升近兩百點，但歐羅區4月制造業PMI創紀錄新低，尾市升幅大縮。最終收報23977點，升83點或0.35%。

北水淨流入11.39億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

醫藥股續活躍，創新高的平安好醫生(01833)有3.52億元淨入；復星醫藥(02196)有8808萬元淨入；翰森製藥(03692)有1.44億元淨入；微創醫療(00853)有7733萬元淨入；威高(01066)有1.09億元淨入。

科技股方面，騰訊(00700)有3.26億元淨入；美團點評(03690)有9658萬元淨入；小米(01810)有6732萬元淨入；微盟(02013)有5374萬元淨入。相反，中芯(00981)有1.66億元淨走；舜宇(02382)有1.28億元淨走；中興(00763)有7770萬元淨走。

其他藍籌股方面，中行(03988)有2.57億元淨走；中移動(00941)有1.7億元淨走。

中糧肉食(01610)有1321萬元淨入。

融創(01918)有2.95億元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中移動、融創、中芯、中行、復藥、美團、好醫生、舜宇及翰森。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：好醫生、騰訊、小米、中芯、中興、微創醫療、微盟、中糧肉食、美團及威高。

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