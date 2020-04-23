港股直擊 即巿股評

隔晚期油勁彈，推動道指反彈逾四百點，亦帶挈港股進一步回升，恒指兩日累彈183點或0.77%，惟受制10天線(現處24123點)，大市連續兩日成交卻不足一千億元，市場關注美國今晚公布上周首次申請失業救濟金人數。

恒指高開90點報23983，最多曾升214點，高見24107點，受制10天線，之後升勢不保，一度轉跌87點，低見23806點，但廿天線(現處23798點)卻見支持，大市止跌回升，午後一度升近兩百點，但歐羅區4月制造業PMI創紀錄新低，港股尾市升幅大縮。最終恒指收報23977點，升83點或0.35%，國指收造9703，升33點或0.35%，大市成交有965.44億元。

全日大市上升比例為52%，下跌比例為48%。

即月期指收市報23991，升122點或0.5%，高水14點，成交14.2萬張。

道指期貨新造23307，跌48或0.21%；標指及納指期貨分別升0.01%和跌0.14%。

歐羅區4月綜合PMI初值為13.5，創紀錄新低，也比市場估計的25.7低。

另外，美國將於今晚八時半公布上周首次申請失業救濟金人數，市場估計為420萬人，前周人數為524.5萬人。

藍籌股大致造好。滙控(00005)下滑0.4%；友邦(01299)降0.6%；中行(03988)受原油寶事件影響，收跌1.4%；申洲(02313)跌1.7%，為表現最曳藍籌；但工行(01398)升0.2%；騰訊(00700)走高0.5%；金沙(01928)母企金沙集團管理層稱，包括澳門在內的亞洲博彩業務，在新冠肺炎疫情紓緩後將可望迅速復甦，金沙中國收升2.7%；銀娛(00027)漲3.6%，金沙與銀娛為升幅最大首兩位藍籌。

焦點板塊

石油股：隔晚紐油勁彈近兩成，推動油價回升，昨日暴跌四成六的三星原油期(03175)反彈8.9%；中海油(00883)升2.4%；中石油(00857)走高0.7%；中石化(00386)傳洽購興隆石油倉儲碼頭股權，收市走高0.5%；中海油田服務(02883)升1.9%；安東油服(03337)首季新增訂單減少19.8%，收市仍升1.1%。

藥股：表現標青，復星醫藥(02196)與德企BioNTech就新冠疫苗展開人體試驗，收漲2.2%；中生製藥(01177)走高1.6%；石藥(01093)微升0.8%；翰森(03692)急揚6.8%；李氏大藥廠(00950)彈升5.5%；東陽光藥(01558)漲3.7%。

金礦股：金價午後突破1720美元關，金礦股亦造好。山東黃金(01787)創上市新高，但收市僅微升0.7%；招金(01818)漲2.6%；紫金(02899)升3%；中國黃金(02099)揚3.4%；SPDR金ETF(02840)漲1.5%。

焦點股份

基石藥業(02616)：全日升4.2%，國家藥品監督管理局(NMPA)已受理旗下胃腸道間質瘤(GIST)精准靶向藥物avapritinib的新藥上市申請，涵蓋兩個適應症，為集團首個獲NMPA受理的新藥上市申請。

ASM(00522)：遭花旗降目標價一成半，全日挫5%，成交有2.5億元。

凌銳控股(00784)：午後突暴瀉，全日大跌73.4%，成交高達2.2億元，為全日表現最曳個股。

奧園健康(03662)：全日升4%，成交1.45億元。集團以現金代價2.48億元人民幣，收購在新三板掛牌的樂生活智慧社區服務的80%股權。

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