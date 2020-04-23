即巿股評 港股直擊

新冠肺炎對全球經濟的衝擊、油價暴跌帶來的負面連鎖反應到底有多大，市場可能仍未完全反映。雖然近期港滙偏強，但只因為本地銀行較早前未有相應調低利率，導致港美息差擴闊。本港今年經濟低迷，多個行業蕭條，難料何時復甦，加上本地社會因素，預料會限制大市表現，故仍以極審慎態度對待港股。

恒指本周二明顯跌穿10天線時，拋物線SAR當日發出轉淡訊號，自3月24日連續18日訊號向好的走勢正式「斷纜」，下周期指轉倉高峰後進入「五窮月」，投資者宜繼續做好風險管理，見好即收，輸少當贏，貼市短炒，短線勿長。

餘下未公布首季業績的主板股份約有232隻，包括:滙控(00005)4月28日及騰訊(00700)5月13日，232隻股當中，今明兩年盈利預測較兩星期前獲上調的股份只有18隻，包括中遠海能(01138)、山東黃金(01787)、中海外(00688)、上海電氣(2727)等。至於盈測下調股份則有61隻，包括:滙控、國壽(02628)、平保(02318)、中石油(00857)、澳博(00880)、百威亞太(01876)、宏利金融(945)、聯想集團(00992)、長城汽車(02333)、裕元(00551)。繼續不建議所講炒業績，反映業績公布後盈測獲上調，再配合FA+之估值資料、勢頭能量趨勢等，一般可以捕捉之後一段升勢，中糧肉食(01610)便是近期例子，盈測明顯獲上調後，即打日系統以「即市成交比率」的異動股榜，近兩日再急升約一成八，勢頭能量亦剛轉綠燈。

今早在公仔箱介紹銀城生活服務(01922)，市場已深信內地物管股最具備抗風險性、收入可預期性、現金流穩定，多股反覆創新高。至於估值較合理，業績理想的二三線物管股有追落後條件。銀城生活服務為南京排名第一、江蘇省排名前五的物業管理服務供應商，客戶滿意度和續約率高過同業。江蘇省人均GDP和人均可支配年收入增長率均較全國為高，2019年南京GDP在全國排名11位，增長率達7.8%。公司去年純利增長四成九，今年3月通過收購一個醫院物業管理服務商51%之股權，進軍擁有較高毛利率的醫院物業管理領域。母公司內房股銀城國際(01902)3月份合約銷售雖然按年跌三成幾，但較2月大幅增長數倍，反映疫情過後銷售逐漸復甦。

銀城生活服務往績市盈率11倍，可惜因為市值細，只有工銀國際發表報告首次覆蓋，預測市盈率約8倍，明顯較同業吸引，目前息率有2厘，在物管股中屬較高水平。EJFQ在本周一(20日)發出勢頭能量轉強的綠燈訊號，今早介紹時約2.02元，最新升至2.32元，創近半年新高，亦逼近2.35元之止賺目標，宜回落再收集，留意公司往後會否有併購動作，中長期則仍以龍頭物管股較秤先。

不得不讚兩位隊友尹德政(Ricky)及陳鎮強，今年以來不少推介表現突出，包括平安好醫生(01833)、信達生物(01801)、復星醫藥(02196)、山東黃金等，有分析主見之餘，亦靈活參考系統數據及訊號，尊重趨勢。我們期待疫情過後，團隊與用戶們有更多建設性交流。

羅崇博 (杜比)