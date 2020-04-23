即巿股評 港股直擊 香港財經

世紀疫症新冠狀病毒已持續困擾着全球數個月，儘管香港及中國內地的確診數字明顯減少，反觀日本、新加坡及歐美等地仍未受控，但執筆之時，港美兩地的股票市場則似乎樂觀得好像已找到治療方法般，美股更在本月曾升穿24000點，恒指亦曾升越24600點。

正當有消息傳出指藥物瑞德西韋臨床試驗療效顯著，疫情終於漸現曙光，引來全球人民翹首以待，環球股票市場亦似乎已扭轉劣勢；石油市場卻冷不提防出現大地震。

在一直盛傳油組達成減產協議，有望令油價回暖之際，市場突然傳出俄羅斯普京與沙地王儲「炒大鑊」，後者更揚言「用石油淹沒市場」；此言論一出，油價應聲下跌是理所當然的事情。但誰不知「石油平過水」這笑言竟一語成讖。更令人驚愕的是，期油價格跌至負數，可謂史無前例。

對於一般投資者包括筆者，均認為無論股票或任何期貨價格，假設跌至最低的價值，理應是跌至「零」後就再無可跌；但從事金融業近28年之久的筆者，到今天才得以見證最低的價值原來可以是「無底深潭」，負數價位的出現並非無可能。油價曾跌至負40.32的歷史低位，這歷史奇觀當然令大市一盤冷水倒頭淋，港股、美股應聲急跌，兩地股市均回調至24000點以下。

筆者認為，現階段股市確實難以捉摸，因為全球已開始漸漸適應疫情帶來的負面影響。全球股市反彈力度可見，除非疫情在世界各地再次迅速蔓延，否則相信全球大市應該開始對「經濟復甦」或「政府救市」作出炒作。儘管如此，筆者對大市仍抱有顧慮，因為從成交金額來看，港股開始回落至1000億元以下，可能是因為「疫情受控」對全港投資者或一眾基金而言，相信是指日可待的消息。

但全球經濟陷入癱瘓，百業蕭條，各位市民一定要面對現實，此對大市一定存有深遠的影響，特別是傳統行業或股份更是首當其衝，在業績期前更有可能出現盈警的現象，投資者在進行部署前必須格外留神。

相反，行業較為獨特、沒有業績支持的股票，反而股價愈升愈有，更創新高，如平安好醫生(01833)及阿里健康(00241)等；而行業獨特的物管股，在大市回調時仍見強勢，部分實力強橫的股份及有母企光環照耀下，如雅生活(03319)及中海物業(02669)等亦創下新高，投資者不妨留意有同類性質的奧園健康(03662)及時代鄰里(09928)等，實力尚算不俗，可謂是物管股中的「滄海遺珠」。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗