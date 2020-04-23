即巿股評 港股直擊

隔晚美股反彈，多得油價反彈，美股三大指數反彈，不過油價反彈主要係5月期油已經完成結算，加上油價急跌已嚴重超賣，短線有反彈亦屬正常。另一方面港匯近日偏強，兩度觸及強方兌換保證，反映市場對港元有一定需求，唔排除有熱錢流入香港，而部份資金或有機會流入港股，造就港股今早反彈，可惜反彈力度有限，恒指喺10日線有阻力。

恒指高開90點，一度升214點，見24107點半日高位，但升至10日線(約24120)阻遇即回吐，一度倒跌87點，見半日低位23806點。恒指中午報收23948點，升54點；國指則升23點，半日報收9693點。暫時港股半日好淡爭持，估計市況仍然波動。

藍籌股普遍反彈，不過有企業炒作期油大幅虧損，或拖累金融機構出現大量壞賬，大笨象(00005)股價受壓，今日亦未有隨大市反彈，股價半日再跌0.4%。友邦(01299)半日亦跌0.9%，而中行(03988)受原油寶事件影響，半日跌1.4%。

不過油價反彈，連日表現疲弱嘅石油股彈，而噚日暴跌嘅三星原油期ETF(03175)則反彈7.3%。阿Man再強調油價超賣只係出現技術反彈，石油供求失衡未解決，石油倉儲飽和，油價仍然會大幅波動，而6月期油將會喺5月19日期算，唔排除屆時期油價格再出現崩盤式下跌，更有成功預測期油價將變負數嘅專家指，期油價格或底見負100美元。所以阿Man奉勸一句，咪多手博油價反彈，無論石油股或者相關期油產品，呢段時間都係生人勿近，避之則吉。

一直有大行報告指，濠賭股喺疫情過後會急速反彈，呢個板塊內大部份股份，可以順利捱過疫情寒冬。而金沙(01928)母公司管理層指，包括澳門在內的亞洲博彩業務，在新冠肺炎疫情紓緩後將可望迅速復甦，濠賭股今日普遍反彈。阿Man亦相信疫情會有過去一日，但濠賭股能否迅速恢復強勢則有保留，始終大市整體表現仍反覆，濠賭股只會跟隨大市上落，有心買貨不如待回吐時候，無謂升嗰日追貨。

隨續有消息傳出不同藥廠就武漢肺炎測試劑或疫苖開發有令人鼓舞進展，醫藥股呢兩日表現唔錯，尤其生化製藥類股份。而阿Man亦一直表示醫藥股長線可以睇好，尤其板塊已捱過帶量採購政策改革帶嚟嘅衝擊，呢個板塊值得逢低吸納，呢個睇法暫時未有改變。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)