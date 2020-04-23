港股直擊 即巿股評

隔晚道指反彈逾四百點，推動港股今日曾升逾兩百點，但美期曾吐過百點，港股升幅縮窄，受制10天線(24120點)。

恒指高開90點報23983，最多曾升214點，高見24107點，但受制10天線，之後升勢不保，一度轉跌87點，低見23806點，但廿天線卻見支持，大市止跌回升，最終恒指半日收報23948點，升54點或0.23%，國指半日收造9693，升23點或0.24%，大市中午成交有523.07億元。

藍籌股大致造好。滙控(00005)下滑0.4%；友邦(01299)降0.9%；中行(03988)受原油寶事件影響，中午跌1.4%；工行(01398)無升跌；但平保(02318)及建行(00939)各升0.3%；騰訊(00700)走高0.2%。

焦點板塊

石油股：隔晚紐油勁彈近兩成，推動油價回升，昨日暴跌四成六的三星原油期(03175)反彈7.3%；中海油(00883)升2.5%；中石油(00857)漲1.1%；中石化(00386)洽購興隆石油倉儲碼頭股權，中午走高1.1%；中海油田服務(02883)升1.9%；安東油服(03337)首季新增訂單減少19.8%，中午仍升2.1%。

濠賭股：金沙(01928)母企金沙集團管理層稱，包括澳門在內的亞洲博彩業務，在新冠肺炎疫情紓緩後將可望迅速復甦，金沙中國半日升2.1%；銀娛(00027)漲3.3%，為表現最佳藍籌；永利(01128)亦漲1.1%；但美高梅(02282)無升跌；新濠(00200)降0.1%；澳博(00880)下滑0.3%。

藥股：今早標青，復星醫藥(02196)與德企BioNTech就新冠疫苗展開人體試驗，中午揚5.5%；中生製藥(01177)漲2.2%；石藥(01093)微升0.3%；翰森(03692)急漲5.9%；李氏大藥廠(00950)彈升5.5%；東陽光藥(01558)漲3%。

焦點股份

世茂房地產(00813)：中午升2.3%。集團公布以先舊後新方式配售7820.4萬股股份，每股配售價29.73元，較昨日收市價30.4元折讓2.2%，集資淨額23.11億元。

中教(00839)：中期多賺66%，加上毛利率升，同時獲花旗續予「買入」，中午飆9.1%。

ASM太平洋(00522)：遭花旗降目標價一成半，半日挫4.4%，成交有1.3億元。

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