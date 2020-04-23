港股直擊 即巿股評

隔晚美股先低後彈，港股今早亦曾彈逾200點，不過十天線暫見阻力。

恒指高開90點，甫開曾升214點，見24107點暫時高，受制10天線(約24118點)，之後急回，曾倒跌87點，見23806點暫時低。截至上午約11時13分，恒指報23925點，升32點或0.1%，大市成交額459.93億元。

國企指數報9695點，升25點或0.3%。

A股亦欠方向，滬指最新升0.01%；深成指跌0.18%。

美國道指期貨最新跌78點，報23277。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.1%；油價彈升，中海油(00883)最新升2.7%。

金沙中國(01928)母企管理層在業績發布會上認為，包括澳門在內的亞洲博彩業務，在新冠肺炎疫情紓緩後將可望迅速復甦，夏季末段便可能恢復。金沙中國最新升1.9%；銀娛(00027)升2.9%。

醫藥股續跑出，中生製藥(01177)彈2.5%；復星醫藥(02196)合作德國藥企新冠疫苗展人體試驗，股價創逾一年高，現升4.7%；旗下復宏漢霖(02696)升6.5%；翰森製藥(03692)彈5.6%；康希諾生物(06185)飆6.6%；春立醫療(01858)研發行A股，股價再創新高，最新升0.4%。

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