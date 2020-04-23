即巿股評 港股直擊

噚日恒指親身示範低開高收，以收市價23793點計，20天線即日失而復得。按今早恒指開市報23983點，升90點計，雖然未踩到入熊證街貨第一層24100至24199點範圍，但經過低開高收嘅走勢，由本來係貼近牛證街貨，依家又上返去貼近熊證街貨，跟少陣都死唔少人。

趁仲有兩分鐘正式開市，就睇咗個牛熊證街貨圖先。頭先講過今日見熊證街貨第一層為24100至24199點，呢度有相當於212張期指，如果要上呢個位嘅話，咁就即係要升穿條10天線(24128點)。

至於熊證重貨區仍然喺25000至25099點，已經但期指張數少咗，今日見只有相當於917張期指，應該係噚日見到個市下行200幾點後，有部份遠熊離場。

牛證方面，最貼價嘅係23400至23499點，呢度有相當於445張期指，屬最貼價嗰五層之中嘅第二重貨區，而重貨區就係喺第三層嘅23200至23299點，呢度有相當於467張期指。

依家9點34分，恒指正式開市，開5分鐘圖見到SlowSTC(14,3)由噚日收市時嘅2X彈到上5X中軸水平，到正式開市後恒指順勢而上，至9點39分，%K線同%D線分別已經上到去7X同5X呢個位，本應見到1250分鐘線(5X250線，約24078點)頂住，但過多1分鐘再reload個圖多一次，哼，SlowSTC(14,3)未收油，已經繼績順勢推埋上去，但一上到去就見陰燭，同步SlowSTC(14,3)%K線同%D線分別進一步升至9X同7X呢個位置，點數上恒指係升逾200點，做緊24099點。雖然跟手點數係有稍為回落一下，但如果大市能夠喺24000點樓上徘徊，同步SlowSTC(14,3)又肯落返去中軸，甚至超賣位置的話，快手捉隻槓桿有返咁上下嘅牛證落場，例如恒指牛(65872)，收回價23168點，同現價有逾800點差距，逾30倍槓桿，怕且都有機會做到day trade。

返轉頭望多一眼日線圖，依家9點54分，恒指高位暫時做過24107點，圖上走勢就真係被條10天線頂住，反正5分鐘圖上SlowSTC(14,3)都仲未落返嚟，就睇下SlowSTC(14,3)同點數兩者同步回落嘅話個斜度爭幾遠，萬一如上文所估計「如果大市能夠喺24000點樓上徘徊，同步SlowSTC(14,3)又肯落返去中軸，甚至超賣位置」的話，或者係小注反手出擊嘅機會。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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