金價重上1700美元關，金礦股今早表現突出，山東黃金(01787)創上市新高，高見23.2元，漲4.7%，新造22.95元，仍升3.6%，成交金額1380萬元。
山東黃金暫錄四連升，現價計，累漲7.2%。
至於招金(01818)現漲3.2%；紫金(02899)升3.6%；SPDR金ETF(02840)漲1.1%。
隔晚金價造好，重上1700美元關，現貨金造1718.6美元，升0.2%。
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至於招金(01818)現漲3.2%；紫金(02899)升3.6%；SPDR金ETF(02840)漲1.1%。
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