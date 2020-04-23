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【異動板塊】金價返千七美元關 山東黃金四連升創新高

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金價重上1700美元關，金礦股今早表現突出，山東黃金(01787)創上市新高，高見23.2元，漲4.7%，新造22.95元，仍升3.6%，成交金額1380萬元。

山東黃金暫錄四連升，現價計，累漲7.2%。

至於招金(01818)現漲3.2%；紫金(02899)升3.6%；SPDR金ETF(02840)漲1.1%。

隔晚金價造好，重上1700美元關，現貨金造1718.6美元，升0.2%。

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