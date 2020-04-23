港股直擊 即巿股評

隔晚油價勁彈，帶挈美股連跌兩日後回升，但港股上日回升99點後，ADR卻未跟足，更預計今早開市要回吐。

紐約6月期油一度飆逾40%，投資者情緒好轉，歐美股市造好，道指高開418點，最多飆594點，高見23613點，之後回順，最終道指收市仍升456點或1.99%，報23475點，扭轉前兩日下跌的局面。標指和納指分別漲2.29%和2.81%，報2799點和8495點。期油抽升，但埃克森美孚僅漲2.9%；雪佛龍也僅彈3%；巴郡持股的西方石油回升5.5%；英特爾股價抽高6.6%，為表現最佳道指成分股；金價重上1700美元樓上，巴克里黃金揚6.7%；Netflix計發債集資10億美元，股價逆市跌2.9%。

道指期貨亞洲時段再度回落，最新造23271，跌85點或0.36%；標指及納指期貨也分別跌0.38%和0.43%。

美國與伊朗關係再度緊張，推動紐約6月期油收市升2.21美元或19.1%，每桶報13.78美元。該款油價前一天創下最活躍月份合約價格21年低位。倫敦布蘭特6月期油收市升1.04美元或5.4%，每桶報20.37美元。

市場再度憂慮全球經濟收縮情況較預期嚴重，金價從兩周低位反彈逾50美元，升至一周新高，紐約6月期金周三收市升50.5美元或3%，每盎斯報1738.30美元，是4月15日以來最高。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報38.71元，跌0.14元；騰訊(00700)ADR收報409.69元，升0.29元；阿里巴巴(09988)ADR收報203.41元，跌2.19元；國壽(02628)ADR收報15.76元，跌0.06元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報8.38元，升0.14元；中石油(00857)ADR收報2.7元，升0.02元；中石化(00386)ADR收報3.8元，升0.04元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報61.59元，走高0.14元；聯通(00762)ADR收報4.87元，下滑0.03元；中電信(00728)ADR收報2.54元，跌0.01元。

ADR港股比例指數報23880，較周三恒指收市跌13點或0.05%。

焦點股份

金沙中國(01928)：按美國公認會計原則，首季淨虧損1.66億元(美元．下同)(約12.95億港元)，去年同期錄得淨收入5.57億元。

世房(00813)：以先舊後新方式，按每股29.73元，配售7820萬股，較上日收造30.4元，折讓2.2%，集資23.24億元，淨額23.11億元。集團稱，配股將加強財務狀況，提供營運資金。

聯通(00762)：首季股東應佔盈利31.66億元人民幣，按年下跌13.85%；單計3月，移動出賬用戶淨增32.1萬戶，其中4G用戶淨增210.9萬戶。

春立醫療(01858)：正考慮及探討於上交所或深交所，發行以人民幣進行買賣的普通股可能性，但目前尚未釐定建議A股發售的架構，亦未向中國或其他任何地方的任何監管機關提交批准建議A股發售的申請。

中教(00839)：截至2月底止中期業績，純利近5億元人民幣，按年升66.1%，計劃派發中期息每股13.4港仙。

中滙(00382)：截至2月底止，中期股東應佔溢利1.47億元人民幣，按年增長58.22%；每股盈利14.45分，中期息派4.9港仙。

安東油服(03337)：首季新增訂單12.18億元人民幣，按年減少19.8%；其中中國市場新增訂單約7.15億元，按年下跌17.3%；伊拉克新增訂單約4.1億元人民幣，減少10.4%；其他海外市場新增訂單約9330萬元人民幣，下跌52.7%。