重要通告 港股直擊

金沙中國(01928)公布，按美國公認會計原則，首季淨虧損1.66億元(美元．下同)(約12.95億港元)，去年同期錄得淨收入5.57億元。

期內，淨收益總額按年減少65.1%至8.14億元。資本開支共達3.2億元，包括於澳門2.41億元的建造、發展及維修活動。

首季，澳門威尼斯人項目收益淨額按年下跌64.9%至3.15億元，經調整物業EBITDA減少86.4%至4900萬元；金沙城中心收益淨額1.7億元，按年下跌70.5%，經調整物業EBITDA由去年同期的2.12億元，下挫至零；澳門巴黎人項目收益淨額倒退68.9%至1.41億元，經調整物業EBITDA虧損300萬元，去年同期盈利為1.63億元。

拉斯維加斯金沙(LVS)主席兼行政總裁艾德森(Sheldon Adelson)表示，新冠疫情全球大流行對集團業務造成前所未有的影響，但穩健的資產負債表將幫助集團跨過疫情，同時保持未來增長機會不受損害。集團對旅遊觀光消費最終能復甦以及未來增長前景仍然極為樂觀，將繼續執行先前宣布在澳門及新加坡的資本開支項目，同時繼續於新市場尋求增長機會。

就有關內地與澳門之間的旅遊限制，集團表示，現時無法預計，惟對於5月下旬及6月可能開始取消若干旅遊限制抱有樂觀態度，並相信相關限制將以循序漸進的方式逐步取消，而各種防疫措施將繼續維持若干時段。

集團早前宣布暫停股息計劃，對此，艾德森指出，集團有意在業務回復到適當水平時，經諮詢董事會後恢復股息。