即巿股評 港股直擊 香港財經

油價尚未止瀉，拖累道指兩個交易日共挫逾5%，港股昨天跟隨外圍低開253點，初段跌幅一度擴大至310點，下午受惠A股回勇，恒指倒升99點收市，報23893點。市場正關注港元滙價偏強，資金流入會否刺激港股繼續造好，但根據以往經驗和最新資料，投資者不宜過分憧憬。

港滙於大概24小時內三度觸及強方兌換保證7.75，金管局先在周二(21日)歐洲交易時段買入美元、沽出15.5億港元，為2015年10月以來首次；同日美國交易時段再沽27.9億港元，昨天下午又拋出15.5億港元沽盤；銀行體系總結餘明天(24日)將增至約650億港元。

美國聯儲局3月起連環緊急劈息，聯邦基金利率降至近零水平，又推出無限量寬措施，資產負債表規模已膨脹到紀錄新高的6.42萬億美元，美元流動性猛增，LIBOR隨之回落。在聯繫滙率制度下，本地銀行卻沒有相應調低利率，港美息差擴闊，一個月期HIBOR與LIBOR差距接近1厘，誘發套息交易，帶動港元需求，港滙因此偏強。

另外，近期生物科技板塊熱炒，碰上康方生物(09926)公開招股認購反應熱烈，凍結資金據悉達1665億元，也令港元相對緊絀。

金管局相隔4年多再次入市沽港元的規模暫時不算龐大，惟港滙短期內仍可能頻繁觸及7.75，干預行動勢將陸續有來。參考2015年的經驗，外資不斷湧進，金管局於4月、9月、10月連番出手，合共購入293億美元、沽出2272億港元，期間恒指由26200點左右起步，曾攀上28400點，但到10月31日最後一次干預，銀行體系總結餘增加至4263億港元時，恒指卻下滑至22600點水平，意味單憑銀行「水浸」未必可推升港股。

事實上，本港受去年社會運動和今年新冠肺炎疫情接連打擊，繼2019年GDP萎縮1.2%後，今年2月零售銷售破紀錄重挫44%，3月失業率達逾9年高位的4.2%，上半年經濟狀況不容樂觀，下半年能否復甦亦成疑。惠譽剛剛把香港評級由AA降至AA-，且估計本港2020年GDP將下跌5%。經濟低迷，多個行業蕭條，預料會限制大市表現。

港滙自3月底開始反覆上揚，附【圖】所見，透過美國ETF流入港股資金(20天移動累計數字)，從負4億美元(即淨流出)改善至最近的負1.05億美元，但維持淨流出狀態，外資吸納港股態度並不積極，反映同期恒指由谷底21100點顯著反彈與強港元關係不大。

總括來說，近日港滙偏強，流入的資金可能只是存放在本港銀行體系套息，未見明顯跡象投向股市。恒指20天線昨雖失而復得，暫難言企穩，上方50天線(24950點)及黃金比率50%(25150點)區間更阻力重重。

信報投資研究部

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