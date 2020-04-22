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今日 18:18 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入降至9.7億 吸騰訊 醫藥股活躍

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港股反覆回升，恒指低開253點，甫開曾跌310點，低見23483，但低位有買盤支持，午後美股期貨及A股回勇下，恒指，一度反彈145點，高見23939，最終收報23893點，升99點或0.42%，20天線(現處23733點)失而復得。

北水淨流入9.68億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

醫藥股活躍，創新高的平安好醫生(01833)有2.64億元；淨入復星醫藥(02196)有1.63億元淨入；中生製藥(01177)有1.4億元淨入；微創醫療(00853)有7175萬元淨入。不過，石藥(01093)有1.65億元淨走；創新高的阿里健康(00241)有1.11億元淨走。

科技股方面，騰訊(00700)有3億元淨入；美團點評(03690)有8812萬元淨入；小米(01810)有7420萬元淨入。相反，中芯(00981)有2.26億元淨走。

其他藍籌股方面，中行(03988)有1.94億元淨走；港交所(00388)有3099萬元淨走。

其他淨流入較高股份有：中國建材(03323)有9190萬元淨入；中糧肉食(01610)有3405萬元淨入。

其他淨流出較高股份有：融創(01918)有2.36億元淨走；太保(02601)有5338萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、融創、中芯、中行、復星醫藥、太保、阿里健康、石藥、中生製藥及港交所。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：好醫生、騰訊、微創醫療、融創、阿里健康、中芯、美團、中建材、小米及中糧肉食。

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