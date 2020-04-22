港股直擊 即巿股評

禮拜一分析過，從金油角度睇，油價平到無朋友，當晚建議留意美國上市的原油ETF USO，止蝕放在紐油跌穿12.5美元，結果當晚出現油價史上嘅黑天鵝。

睇番周一晚，踏正夜晚9時30分美股開市，當刻紐油已跌至11.68美元，即喺一開波已跌穿買入USO的止蝕價，隨後油價依然未止瀉，更一度隊到負40.32美元，收造負37.63美元。

從呢件事，再次講出兩個投資硬道理，第一就喺止蝕的重要性，第二就是投資一定要做好分散風險，始終世上是無天下無敵的分析，同埋市場情緒無可能會百分百估得到。

花旗料油價年底彈到50美元

油價掟到咁殘，執筆時6月布蘭特原油再插12.4%，造16.94美元，3月時曾神預測期油會跌到負的花旗商品主管Edward Morse稱，短期油價仍會飄忽，但減產實現後，年底油價會反彈到50美元。

他又指，現時呢場危機反映到「健康」與「不健康」油企差異，健康油企一早已減產或關油井及限制探勘，相信可以捱到最尾，笑到最後，但最遲一批油企估計會從此消失。

新一代股壇金手指

環球全天候無限量放水，令股市牛熊共存，強勢股持續破頂，港股有保利物業(06049)及愛康醫療(01789)，全日分別升3.9%和5.2%，另外微創醫療(00853)雖未有創新高，全日也彈升9.8%，上述三股有個共通點，就是先後獲得高瓴資本(Hillhouse)投資。

曾經講過高瓴美國及香港新一代金手指，絶對值得大家跟進，現時本港上市但暫未有錄得高瓴減持的股份包括方達(01521)、啓明醫療(02500)及滔搏(06110)，其中啓明醫療似乎有望成為保利物業及愛康醫療翻版。不過，值得一提是高瓴操作手法極長線，面對波動市況，散戶最好跌穿止蝕位要離場！

金價毋須心急追

最後想講下股市及金市，先講股市，港美股市中最強是科技股納指，納指從3月23日低見6631(圖)後，最高反彈至周一晚的8684，一共反彈31%，隔夜收報報8263，回到是次反彈浪0.618樓下，與3月23日延伸的上升軌相當近，一旦跌穿，全球股市調整會又狠又勁。

金價方面，走勢有轉弱跡象，尤其黃金親戚白銀，勢頭也唔太靚，加上4至5月例牌會見貴金屬調整，只要唔成功企在1710美元樓上，呢刻都毋須心急掃金礦股及實物黃金，心儀價喺1600樓下，最好見埋1522.75美元，就Perfect！

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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