港股直擊 即巿股評

油價亞洲時段續插，美股隔晚亦大瀉，但內地股市向好，港股兩日插586點後反彈近百點，20天線(現處23733點)失而復得，成交縮至不足千億元。

受美股上日大跌631點影響，恒指低開253點報23540，開市已跌穿廿天線，跌幅曾擴至310點，低見23483，但低位有買盤支持。午後美股期貨及A股回勇下，恒指止跌回升，一度反彈145點，高見23939，尾市升幅放緩，最終恒指收報23893點，升99點或0.42%，國指收造9670，升55點或0.57%，大市成交額970.58億元。

港股上升與下跌比例各一半。

即月期指收市報23869，升139點或0.59%，低水24點，成交11.2萬張。

道指期貨最新造23246，升317點或1.4%；標指及納指期貨分別升1.4%和1.3%。

騰訊(00700)與中移動(00941)帶領恒指上揚，貢獻恒指升89點，全日分別升2.2%和2.7%，中移動更是升幅最大藍籌。金沙(01928)與銀娛(00027)分別升2%和1.7%；但友邦(01299)下滑0.1%；滙控(00005)走低0.8%；神華(01088)為表現最曳藍籌，全日跌1.3%。

焦點板塊

石油股：油價再度急挫，6月布蘭特期油掉頭大跌，一度插17.3%，石油股續捱沽，中石油(00857)跌1.1%；中海油(00883)走低0.4%；中石化(00386)跌0.8%；三星原油期ETF(03175)啟動轉倉計劃，股價狂插46.1%，成交有12.9億元；FGX原油(03097)插12.2%。另外，安東(03337)降2.1%；海隆(01623)及宏華(00196)分別挫2.8%和5.6%。

物管股：整體回勇，碧桂園服務(06098)、中海物業(02669)與保利物業(06049)盤中再創新高，收市分別升3.9%、1.6%和3.9%；雅生活(03319)走高2.9%；鑫苑(01895)勁飆10.1%；新城悅(01755)揚4.9%；寶龍商業(09909)急揚5.9%。

醫療股：平安好醫生(01833)過去六個交易日，累計有11.5億元北水淨買，盤中又再破頂，全日勁升7.2%；同創新高亦有阿里健康(00241)，收市急揚10.9%；春立醫療(01858)與愛康醫療(01789)也創新高，全日分別飆8.7%和5.2%；微創醫療(00853)抽升9.8%。

航空相關股：富瑞睇好中資航空股，上調評級到「買入」，更升內地三大航空股目標價，國航(00753)漲3.6%；南航(01055)揚5.5%；東航(00670)漲3.7%；國泰(00293)走高1.3%；獲瑞信升級評級及目標價的首都機場(00694)，全日揚6.7%。

焦點股份

翰森製藥(03692)：收升0.5%。集團公布，以每股26.75元配售1.3億股，集資淨額34.77億元。

ASM(00522)：首季純利大跌七成九，但新增訂單按季升五成，股價先跌後回升，全日漲4.9%。

國美零售(00493)：全日飆10.5%。集團公布，向拼多多旗下香港胡桃街有限公司，發行總值2億美元可換股債券(CB)，年期3年，息率5%。

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