紐約5月期油完成結算，死者已矣，但6月期油並未有停落嚟，隔晚紐約6月期油跌勢持續，油市繼續大幅波動，拖累美國股市再度急挫，幸而美股期貨喺亞洲時段先低後回升，令港股低開後跌幅收窄。
恒指低開253點後，一度跌310點，見23483點半日低位，創4月6日以嚟新低，其後跌幅收窄至99點，見半日高位23694點，可惜受制20日線(23721)，未能進一步收窄跌幅。恒指中午報收23659點，跌133點；國指半日則報收9583點，跌31點。
油價未能止瀉，一日庫存唔減少，倉儲問題未解決，油價易跌難升，石油股跟相關產品都係避之則吉。今日石油股沽壓持續，中石油(00857)半日跌3.3%，藍籌股中跑第尾。中海油(00883)跟中石化(00386)分別跌2.1%及1.6%。唔係阿Man馬後炮，一直以嚟阿Man都唔睇好油價，自從貿易戰爆發，內地經濟可能放緩，阿Man已一再強調石油股碰不得，油價亦唔睇好。再加埋今年嘅肺炎疫情，令經濟下滑，市場對石油需求大減，今年油價亦唔會有運行。加上近日油價因為更多投機炒家參與，以及ETF產品令期油市場大幅波動，石油股以及相關產品，連博反彈都唔使諗。
雖然阿Man曾講過要博短炒油價反彈，寧願博原油ETF，但見識過期油結算轉倉，可以令期油價跌至負數，再經過隔晚ETF無啦啦出通造搬龍門之後，基本上呢類產品可以完全不理。加上油價呢三幾個月好難有起色，三星原油ETF(03175)單係轉倉差價都蝕死，半日股價狂跌近五成，創上市後近低。其實除咗呢隻ETF命在旦夕就死得，聽聞有證券行客仔，因為賭輸5月紐約期油，補唔切孖展被強制斬倉，戶口穿晒窿，未知欠數能否追得番，唔知落嚟會有幾多金融機構面對類似情況。油價呢鋪咁插水，睇嚟都好大鑊，油企、金融機構同時受影響。
至於阿Man一直睇好嘅新經濟股，今日以遠程醫療股表現最突出，一對醫網股孖寶平安好醫生(01833)及阿里健康(00241)雙雙破頂，有貨當然繼續坐定定，前者止賺位提高至105元，後者則將止賺位set喺17元。另一個突出板塊係輕資產股物管股，唔少龍頭創新高，同樣係坐得安心舒服嘅板塊。
麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)