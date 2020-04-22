港股直擊 即巿股評

油價未能扭轉頹勢，加上美股隔晚大瀉，港股兩日插586點後，今早曾再挫310點後跌幅收窄，但仍要失守20天線(現處23722點)收市。

受美股上日大跌631點影響，恒指低開253點報23540，開市已跌穿廿天線，跌幅曾擴至310點，低見23483，但低位有買盤支持，大市跌幅曾縮至99點，高見23694，惟仍受制20天線，最終恒指中午收報23659點，跌133點或0.56%，國指收造9583，跌31點或0.33%，大市成交額486.64億元。

藍籌股整體受壓。滙控(00005)降1.3%；友邦(01299)下滑1.4%；工行(01398)走低0.4%；吉利(00175)下滑0.5%；港交所(00388)跌0.6%；但騰訊(00700)升0.9%；銀娛(00027)升1.3%，為表現最佳藍籌。

焦點板塊

石油股：油價再度急挫，6月布蘭特期油掉頭大跌，一度插9.2%，石油股續捱沽，中石油(00857)更跑輸一眾藍籌，半日挫3.3%；中海油(00883)也挫2.1%；中石化(00386)跌1.6%；三星原油ETF(03175)啟動轉倉計劃，股價更狂插47.9%，午造1.75元，為上市後最低，成交有8.2億元；另外，中海油服(02883)挫3.1%；安東(03337)降2.1%；海隆(01623)及宏華(00196)分別乾挫4.2%和4.3%。

物管股：整體回勇，碧桂園服務(06098)、中海物業(02669)與保利物業(06049)盤中再創新高，中午分別升3.4%、2%和2.2%；雅生活(03319)走高1.6%；鑫苑(01895)勁飆7%；新城悅(01755)升2.6%；寶龍商業(09909)揚5.4%。

遠程醫療股：平安好醫生(01833)過去六個交易日，累計有11.5億元北水淨買，盤中又再破頂，中午勁升7.2%；同創新高亦有阿里健康(00241)，中午也大升8.9%。

焦點股份

TCL電子(01070)：中午挫3.4%。集團表示，美國國際貿易委員會(ITC)決定對多家企業發起337調查，涉及公司上游方的芯片製程工藝。公司正與涉及調查的業務合作夥伴及供應商認真研究案情並協調應對。

翰森製藥(03692)：中午跌2.3%。集團公布，以每股26.75元配售1.3億股，集資淨額34.77億元。

ASM(00522)：首季純利大跌七成九，但新增訂單按季升五成，股價先跌後回升，中午漲2.6%。

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