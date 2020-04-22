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【異動板塊】物管股回勇 中海物業保利物業再創新高

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上日調整的物管股，今早重拾動力，中海物業(02669)與保利物業(06049)再創新高，中海物業最高見過8.76元，升2.8%，新造8.7元，仍漲2.1%，成交金額4730萬元。

至於保利物業最高見過78.8元，升2.4%，新造78.7元，仍漲2.3%，成交金額1910萬元。

至於碧桂園服務(06098)也升2.8%；雅生活(03319)走高0.9%；鑫苑(01895)飆6.1%；新城悅(01755)升2.1%。

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