隔晚美股道指急跌631點，油價繼續大幅波動，6月期油收市急瀉四成三。港股昨日插逾五百點後，今早一度再挫逾三三百點。
恒指低開253點報23540，跌穿廿天線(約23718)，之後走勢反覆，曾跌310點報23483。最新跌幅收窄，截至10時19分，恒指跌108點報23684。
國企指數跌30點報9583。
內地股市早段窄幅偏軟，上證指數現報2825，微跌1點。
國際油價持續大幅波動，紐約6月期油今早一度反彈逾兩成，之後升幅收窄，最新升15%報13.3美元。
F三星原油期(03175)啟動轉倉計劃，資產配置調換為持有較長期的紐約9月期油合約。F三星原油期今早大幅低開近四成三，曾瀉45.2%報1.82元，創上市新低，最新報1.88元。
騰訊(00700)低開0.9%報397元，最新倒升0.7%報403.4元，支撐大市。
中移動(00941)升1%報60.45元。
友邦(01299)跑輸，跌1%報69.45元。
平保(02318)明日公布季績，最新跌0.9%報77.05元。
滙控(00005)跌1%報38.75元。
個股方面，平安好醫生(01833)及阿里健康(00241)續獲資金追捧，同刷新上市新高，最新均升逾3%。
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