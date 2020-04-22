港股直擊 即巿股評

今朝起身天陰陰，同個市一樣都係天陰。依家9點31分，恒指開市報23540點，跌253點。日線圖上20天線(23718點)已告失守，換言之恒指由保歷加上升通道回落至下降通道範圍，以保歷加通道底(22741點)同開市價計，兩者距離為977點；但同步見保歷加通道口收窄，即使恒指後市繼續下行，若同步保歷加通道口繼續收窄的話，最終落到保歷加通道底部嘅點數，應該會細過今日計算嘅977點；喺目前未有新且大嘅壞消息出現之下，睇嚟唔駛過份悲觀住。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，恒指今日再殺23600至23699點牛證街貨，而呢度亦係重貨區，有相當於687張期指；而目前最貼價牛證街貨區23500至23599點，亦係最多新增街貨嘅一層，都有成540張期指。依家9點40分，恒指最低見過23527點，以呢個點數計，怕且23500至23599點裡面嘅街貨都所剩無幾。

至於熊證方面，最貼價落到去24300至24399點，呢度有相當於200張期指，係最多新增街貨嘅一層，以9點43分恒指做緊23508點計，要上得返呢層熊證，最少恒指要由現價反彈792點，先可以上得到門口位。即使由牛證23400至23499點，向下數至23000至23099點，喺呢五層街貨中，相對期指張數介乎100至300幾張，但總比無事無幹時，要用7XX點反彈上行。

恒指熊(62124)，收回價24338點，同現價有700點距離，吼恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)回升至超買水平入市。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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