即巿股評 港股直擊

武漢市疫情防控指揮部上周五（17日）修訂當地確診新冠肺炎死亡病例，由原先的2579人，上調至3869人；當局解釋，在疫情最嚴重的時候，有些病人因為無法到醫院就醫而在家中死亡，這些數字（先前）沒有納入官方統計，官方原先僅考慮在醫院死亡的人數，承認醫療機構有「遲報、漏報、誤報」病例的事實。外交部表示，當局及時修訂數字是為了確保準確性，並不存在瞞報。世衞回應有關消息時指出，在疫情爆發期間，若醫療系統超出負荷，很難統計實際的確診和死亡個案，估計很多國家都會遇到類似情況，希望所有國家都能對新冠病毒造成的實際死亡人數進行審核。

美國總統特朗普在白宮記者會藉機再次批評中方隱瞞疫情。侵侵指出，目前美國確診個案超過72萬宗，死亡病例接近3.8萬人，以人均（人口平均密度）計算，美國的新冠病毒死亡率比其他西方國家除德國外都要低；他更斷定最多人死於疫情的必然是中國。然而，新冠病毒死亡率，端視乎當局能否及早有效堵截疫情擴散再加上治療方法，侵侵根據人均來推算疫情死亡率，實在有些本末倒置，相信他只不過想為自己早期抗疫不力轉移焦點和推卸責任。

此外，侵侵回答記者提問時強調，除非疫情在全球大流行是由於北京誤判所引致，若發現中國在疫情爆發上負有「知情責任」（knowingly responsible，意思是刻意隱瞞），中方必須承擔後果。美國媒體報道，國會共和黨成員計劃就世衞和中國如何應對疫情爆發進行獨立調查，中國是否刻意瞞報以至疫情死亡病例的「真實」數字，且待美方的調查結果再討論。

值得注意的是，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）也指責中國在世衞包庇下隱瞞病毒資料，以及囤積防護裝備賺取暴利。納瓦羅更認為，北京政府拒絕美方參與和分享病毒早期數據，其中一個原因可能是中方要搶先製造疫苖，贏取這場商業競賽。原本需要全球合作的「疫戰」，有機會醞釀「變種」成為中美角力的另類政治貿易戰。

回到港股，隔晚華爾街受紐約5月份期油有史以來首度跌至負值的影響而全線顯著低收，周二恒指低開83點，市場突然傳出北韓領袖金正恩較早前接受心血管手術後情況轉危殆的消息，恒指急挫至23676水平才站穩，收報23793，跌536點或2.2%，失守10天線。

周一本欄提到，老徐打算利用手上24600點的即月short call的期權金，降低持倉成本買入5月的價外期指call，博恒指技術突破；但恒指已逼近1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂，前天按兵不動。由於10天線高於50天線股份比率的平滑中線市寬，自3月25日見底回升，但直到周一仍低於30%的支持區底達7.9個百分點，即是短期仍有空間繼續超賣反彈，加上EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，已大幅跌穿40%的警戒水平，老徐昨天在23842點買入即月期指，將原屬中線操作（long 5月份期權call）暫時改為短線炒作。

老徐