港股直擊 即巿股評

油價未止瀉，加上美國企業業績預測暗淡，利淡股市氣氛，港股預託證券(ADR)預示今早再跌三百點，失守20天線(約23728點)。

美股連續第二日收市下跌，道指最多跌708點，低見22941點，收報23018點，跌631點或2.67%；納指收報8263點，跌297點或3.48%；標普500指數收報2736點，跌86點或3.1%。

金融指數下跌3.2%，在很多企業因疫情不確定性而取消財務預測後，投資者將在未來幾日，關注第一季企業季度報告，以尋找疫情對美國企業造成的影響的嚴重程度。美國國際集團跌超過6%；花旗跌5.5%；摩根士丹利、高盛、美國銀行及富國銀行都跌過超過3%。

由於原油市場嚴重供過於求，面對原油庫存空間缺乏及全球燃料需求受疫情影響驟降三成，基金繼續大舉拋售原油。紐約5月期油，繼上日跌至每桶負37.63美元收市後，隔晚向上重回正數，收報每桶10.01美元，升47.64美元，升幅近1.3倍。成為交易商主力買賣的紐約6月期油，一度跌至每桶6.5美元的合約紀錄低位，收報每桶11.57美元，跌8.86美元，跌幅四成三，是1999年2月以來收市新低。倫敦6月布蘭特期油收報每桶19.33美元，跌6.24美元或兩成四。

美國總統特朗普呼籲政府，為美國石油及天然氣行業提供資金，又指上日紐約5月期油暴跌，是一次金融緊縮，並提出暫停從沙地進口石油。油組消息指，部分油組部長舉行電話會議，討論油市發展，包括討論即時執行減產協議，而並非之前會議共識由5月1日開始減產，可能會在5月10日舉行會議，討論進一步減產問題。

紐約期油今早一度反彈至每桶14美元水平，升幅兩成一，最新報13.8美元，升幅一成九。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較接近全線下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報38.25元，較本港收市低0.9元；騰訊(00700)ADR收報395.77元，低4.83元；國壽(02628)ADR收報15.42元，低0.28元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報7.98元，低0.29元；中石油(00857)ADR收報2.63元，低0.08元；中石化(00386)ADR收報3.75元，低0.04元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報59.24元，低0.61元；聯通(00762)ADR收報4.8元，低0.08元。

ADR港股比例指數報23469，較周二恒指收市低323點或1.38%。恒指昨收報23793點，插536點或2.2%。

港元滙價持續強勢，再次觸發7.75港元兌1美元的強方兌換保證。金管局再出手承接美元沽盤，向銀行體系注資27.9億港元，連同星期二注入的15.5億港元， 兩日合共注入43.4億港元。金管局總裁余偉文表示，近期港元滙率偏強，主要由於市場套息活動及股票投資相關的港元需求增加，財政開支增加，亦令港元需求上升。

焦點股份

F三星原油期(03175)：三星資產發出通告稱，決定為其發行的F三星原油期(03175)啟動轉倉計劃，資產配置調換為持有較長期的紐約9月期油合約。三星資產提醒基金單位持有人，在轉倉活動下，一旦6月期油價格回升，基金單位持有人將會失去享受相關價格上行的機會；另外又警告稱，由於合約價格可能跌至零甚至負數，最壞情況下，F三星原油期的資產淨值或歸零，基金單位持有人可能蒙受重大損失。

華能國際電力(00902)：公布截至今年3月底止，首季盈利20.6億元人民幣，按年減少22.42%。

ASM太平洋(00522)：截至3月底止首季業績，股東應佔溢利2359.6萬元，按年大跌78.56%，每股盈利6仙。