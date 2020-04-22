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今日 08:13 即巿股評 港股直擊

【周期論勢】牛市的基礎

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本月初文章《等候市場平靜》，標題已經帶出了一個重點。

市場需要回復平靜，結束震蕩才能展開一輪真正好的趨勢。

上文根據市場機制進行了分析。

那麽自月初之後市場發生了什麽變化呢?

確實波動率有所下降，符合預期，美股的恐慌指數VIX由月初的50樓上下降到了40左右。

而港股的VIX由40回落到30左右，這也配合了股市一路反彈。

雖然如此，要注意比起上年美股的VIX整體在11到20震蕩，最高也是25左右。

40這個數值依然要比2019年最高峰還要高出一大截。

另外，最近金融市場例如原油市場的驚人表現讓人驚訝。

走勢較爲理想的市場例如黃金，亦經歷急跌急漲，黃金本身亦反映了資金避險的需要。

單從市場本身的行爲來看，還沒有形成一個相對穩定的趨勢方向。

背後的主因是，市場人士沒有形成一個較爲穩定的共識。

比如說，疫情是否最終受控，而美聯儲局持續支持股市，企業是否能獲得政府持續的幫助而渡過難關。

這類牛市的基因，初具雛形，但還需要對此形成一定共識成爲主流意見。

希望在股市裏面輕鬆獲利，一個持續穩定上漲的市場是重於一切的。

通過數據分析，我們可以比較客觀地判斷身處這一環境的必要條件。

這包括了在獲利手段的其中一項「右側交易」。

一旦出現信號，將大膽入市，絕不放過。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。

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