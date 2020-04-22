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最近美國坊間最大的爭論，就是應否盡快重開經濟。有些評論認為，新冠病毒並未像最初想像的那樣致命。例如上月倫敦帝國學院研究人員所做的預測，估計英國及美國將分別有51萬及220萬人死亡。但實際上，兩地至今的死亡病例分別只有 1.6 萬及 4.2 萬。以目前的發展趨勢來看，美國因 COVID-19 死亡的人數可能只是約6萬人，與2017至2018年期間因冬季流感而死亡的6.1萬人相差無幾。而持續的停工及嚴厲的封鎖措施，實際上建基於錯誤的預測模型。

在沒有疫苗的情況下，冠狀病毒的傳播基本上是不可避免，因為隨著更廣泛的測試發現，不少感染者根本完全無症狀。目前，抵抗疫情擴散的方法，可能就是令群眾增強免疫力，以及進一步加強公眾的衛生意識。事實上，政府目前採取各樣的隔離措施，目的也不是降低死亡率，而是為了「壓扁曲線」（flatten the curve），從而使醫療系統不會一下子被拖垮。不過，社會的封鎖和隔離只會延長病毒流行的時間，而壓扁曲線也不會減小曲線以下的面積。

根據橋水基金（Bridgewater）的估計，全球經濟大規模的停擺，對企業造成的損失規模將高達20億（美元．下同）以上。企業為削減成本，需要大量裁減人員（最近失業人數己大幅飆升），過去一個月美國已失去了 2200 萬個工作崗位，對於需要依靠工作謀生的人來說，情況無疑是令人接近絕望。政府過度反應所造成的損害，已比疾病本身造成的人命損失還要大。

當然，反對倉卒解封經濟的人會認為，應該以抗疫措施而避免了可能死亡的人數來計算付出的經濟代價，其潛在的價值實際高達10萬億至15萬億元。不過，在美國每年也有逾13萬人因貧窮而導致過早死亡。再者，無論是醫療、教育、公共服務都需要依靠經濟運作來支撐；而龐大的政府開支，聯儲局無限量 QE，只會是權宜之計，更不是萬靈藥。

個人認為，在環球疫情大流行下，禁止成千上萬的群眾聚集是無可厚非的。不過，個別地方政府在疫情高峰期已過後，卻依舊施加毫無意義的限制，除了擾民以外，似乎是太多政治上的考慮。不少人在 Covid-19 疫情的恐慌中，其實已長期困在家中，再拖長下去可能為帶來更多的後遺症。在疫苗出現之前，要百分之百遏制病毒肯定是無法實現的目標，但社會每天付出的代價卻越來越高。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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