港股直擊 即巿股評

疫情掀起史上罕見巨浪，加上一波油價的「半人為浪」，恒指3月中旬造出第一隻腳。

巨浪中倒下的企業或國家，將是第二甚至第三隻腳因素。

國家方面，南美「藥煲」阿根廷已決定延期償還國債，並向債權人提出全面債務重組。不過，路透報道阿根廷債權人委員會(The Argentina Creditor Committee)已拒絕該國上周提出總值415億美元的債務重組方案。當中包括379億美元(即現值62%)的利息削減、寬限3年還本和息率降至2.33%。

阿根廷外債達2776億美元，於22日有一筆5億美元債務到期，如無法還款將在30天寬限期後違約。現時恍如歐債一幕幕重演，雖然危機規模暫時有限，慎防成為第一滴血。

企業方面，危殆的美國貢岩油企已有犧牲者，可料更多中小型油企未等到侵侵救援會先陣亡。如果貢岩油企屬灰犀牛，亞洲船用燃料供應龍頭、新加坡興隆貿易(Hin Leong Trading)則會是微型黑天鵝。

興隆已申請破產保護，4月手頭現金只有5000萬美元，而荷蘭銀行(ABN Amro)和法國興業銀行分別入稟追討3億美元和2.4億美元，情況瀕危。

外圍波譎雲詭，油市癲狂，港滙觸及7.75強方兌換保證，金管局接美元，並沽出15.5億元，屬4年首次沽出港元。

危機意識要提高，當波幅增加，新經濟股及醫藥股容易成提款機，雖然板塊目前普遍仍屬強勢調整，轉差將會來得非常急。

兩個「90後起步倉」一直未滿倉，原因現時僅屬反彈，只借機增強實力。當中以「5萬本金倉」要較敏感，始終彈性有限。第一隻買入股份復星醫藥(02196)假設於推介翌日25.7元買入，至今日收市回報約一成左右，14天RSI屆70附近，亦較3月13日低位反彈近五成，先吼29元水平離場，若第一次買股票，已獲相當好經驗。

陳鎮強

信報高級分析員

[email protected]