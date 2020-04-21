港股直擊 即巿股評

油價急插，加上傳出北韓領袖金正恩病危，拖累港股兩連跌。恒指低開82點，報24247點，已屬全日高，開市後跌幅擴大，失守十天線(現處24136點)和兩萬四關，最多跌653點，見23676全日低，午後於23900點爭持，收報23793點，跌536點或2.2%。

北水淨流入30.66億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水加大力度吸騰訊(00700)，全日有9.75億元淨入。另外，小米(01810)有2580萬元淨走。相反，中芯(00981)有1.05億元淨走；新東方在線(01797)有2389萬元淨走。

醫藥股方面，遭CEO減持的中國生物製藥(01177)有5.2億元淨入；創新高的平安好醫生(01833)有2.12億元淨入。不過，石藥(01093)有6245萬元淨走。

其他藍籌股方面，神華(01088)有1.16億元淨入；中移動(00941)有1.07億元淨入；中海油(00883)有7461萬元淨入。

個別內險見淨入，國壽(02628)有1.07億元淨入；太保(02601)有4728萬元淨入。

其他淨流入較高股份有：比亞迪(01211)有1557萬元淨入；復星國際(00656)有9554萬元淨入。

融創(01918)有5783萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中生製藥、中芯、國壽、小米、融創、復星國際、中海油、中移動及太保。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中芯、好醫生、中生製藥、新東方在、小米、融創、石藥、比亞迪及神華。