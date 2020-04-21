港股直擊 即巿股評

油價午後再度急墜，加上北韓領袖金正恩病危，市場擔心北亞局勢，累港股曾插逾六百點，失守十天線(現處24136點)，兩日瀉586點或2.4%，更跌穿兩萬四大關。

恒指低開82點，報24247點，但已是全日高位所在，突傳金正恩病危消息，市場擔心會影響朝鮮局勢，港股跌幅擴大至653點，低見23676，質穿10天線，但廿天線(現處23623點)見支持，大市跌幅收窄。午後在23900點上落，最終仍瀉逾500點，跌穿兩萬四收市。恒指收報23793點，插536點或2.2%，國指收造9614，跌209點或2.13%，大市成交額1107.96億元。

港股上升比例僅21%，下跌比例達79%。

即月期指收市報23730，跌550點或2.27%，低水64點，成交13.1萬張。

據美國有線新聞網絡(CNN)引述消息報道，北韓領導人金正恩接受心血管疾病手術後，情況「非常危急」。不過，韓聯社引述南韓政府多名官員表示，有關消息不屬實。

油價亞洲午後再度走弱，紐約5月期油曾轉正2.54美元/桶，現造負1.55美元；布蘭特6月期油一度大跌14.8%，低見21.78美元，現插14.6%，造21.83美元，而今早布油曾升3.6%見26.5美元。

藍籌股近乎全線下跌。騰訊(00700)跌2%；滙控(00005)傳裁投行主管人員，收降2.2%；建行(00939)下滑1.5%；工行(01398)走低1.4%；友邦(01299)跌2.8%；吉利(00175)下滑3.9%；港交所(00388)跌0.7%；藍籌僅中電(00002)升，全日漲0.1%。

焦點板塊

石油相關股：三星原油期(03175)再創上市新低，收市大跌14.2%，成交有17億元；「三桶油」中海油(00883)挫2.9%；中石油(00857)跌2.5%；中石化(00386)跌2.6%；油服股中海油服(02883)挫4.1%；中石化油服(01033)插6.8%；海隆(01623)挫2.7%；安東油服(03337)挫4.9%。

醫藥股：中生製藥(01177)首席執行長謝炳配售現有股份，急瀉7.9%，為表現最曳藍籌；石藥(01093)挫4.5%；康哲(00867)跌3.9%；白雲山(00876)插6%；方達(01521)降5.1%；微創(00853)挫5.5%；阿里健康(00241)創新高，收市轉跌1.6%；平安好醫生(01833)亦創新高，全日則升2.3%。

內房股：人行深圳支行昨發出通知，追查深圳違規借錢買樓，受消息拖累，內房股沽壓大。恒大(03333)跌3.8%；融創(01918)跌3.2%；萬科(02202)跌2%；中海外(00688)下滑1.7%；潤地(01109)跌1.4%；二線的時代中國(01233)降3.9%；龍光(03380)走低2.9%；奧園(03883)挫4.1%；旭輝(00884)跌2.4%；寶龍(01238)跌2.7%；世房(00813)下滑1.8%。

金礦股：隔晚金價一度重上1700美元，金礦股逆市升，山東黃金(01787)漲1.2%；招金(01818)升1.2%；紫金(02899)漲0.3%；SPDR金ETF(02840)漲1.8%。

焦點股份

聯合地產(00056)：獲提私有化，全日飆升32.9%，成交有3994萬元。

亞洲速運(08620)：上市翌日，全日升6.3%，收報0.34元。

海螺系：海螺創業(00586)及海螺水泥(00914)逆市靠穩，均升0.1%，為表現最好國指成分股。

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