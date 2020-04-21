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小米擬首次在國際市場發債 融資目標78億

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小米(01810)計劃發行美元債券，外電引述知情人士報道，小米是次計劃在國際市場發行首筆債券，融資目標最多10億美元(約78億港元)。

消息指出，小米已聘請多家銀行，並就發債舉行投資者電話會議，已開始全球路演，以評估投資者對其潛在的首次發行的興趣。

小米今早發公告，指計劃向專業投資者發行美元債券，所得款項淨額主要用於一般公司用途及償還現有借款。發行規模、日期、利率等將根據目前市場整體需求而定。

小米早前首次在中國發債，發行了10億元人民幣的熊貓債。

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