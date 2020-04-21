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【異動板塊】小米聯想鴻海系齊挫 印度推針對中國投資新規

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印度傳針對中國投資審查，於印度有投資的小米(01810)，股價曾挫3.8%，低見9.96元，現造9.99元，仍挫3.4%，成交金額10.4億元。

至於聯想(00992)也跌1.6%；屬鴻海系的富智康(02038)及鴻騰(06088)，股價分別挫4.4%和6.7%。

印度收緊對鄰國的外來投資限制，所有連接印度邊境的國家，投資當地需事先得到批准，此舉被視為針對中國公司。路透引述印度政府消息指，措施將適用於香港。

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