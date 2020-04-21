即巿股評 港股直擊

三月份美股跌到一仆一碌之際，見到美股係兩星期內三度熔斷，話活到89歲都係第一次見到，隔晚紐約5月份原油期貨跌至負數，睇怕喺佢老人家90大壽前，真係乜都有可能發生。除咗原油期貨因為供求失衡，倉儲已接近飽和，令5月期油價格歷史性見負數，拖累美股隔晚下跌。

早段美股期貨喺亞洲時段表現反覆，低開後曾倒升，但突然間傳嚟金正恩病危，更有消息指其腦幹已死亡，市場憂慮地緣政治風險急升，令美股期貨轉跌，港股低開後就愈跌愈多。

恒指低開82點，經已係半日高位，開市後跌幅擴大，失守10日線(24134)後，連二萬四關亦失守，更一度跌653點，見過半日低位23676點，幾乎考驗20日線(約23622)，創自4月6日以嚟低位。恒指一午報收23772點，跌557點；國指則跌213點，半日報收9611點。

油價大跌，三桶油及原油期貨ETF為市場焦點，三桶油嘅中海油(00883)及中石油(00857)分別跌3.6%，中石化(00386)則跌2.5%。至於近日熱炒嘅F三星原油ETF(03175)跌近一成。有人問點解油價跌至負數，F三生原油ETF跌唔夠一成咁少，主要係F三星原油並唔係隔晚先轉倉，而係分段喺4月內一直轉倉，所以月內嘅跌勢已一直反映減值因素。至於三桶油當然跟住油價下滑，阿Man一直唔睇好油價，一直勸大家要遠離石油股及相關油價產品，呢個並唔係馬後炮。

至於油價幾時可以翻生，要睇市場需求幾時可以回復正常，否則已生產嘅原油就得個擺字，問題係原油倉儲係有用完一日，喺冇倉儲存放原油嘅情況下，連運油輪都要埋嚟儲油，導至石油運輸股跟油價背道而馳。不過運油船嘅載油量亦會有用盡一日，而喺運油費已倍升之下，仲值唔值得高追，實在有商榷地方。

另一方面，困擾大市係金正恩病危消息，據美國有線新聞網絡(CNN)引述消息報道，北韓領導人金正恩接受心血管疾病手術後，情況「非常危急」。但北韓跟中方均指並無異樣，究竟邊個消息真，邊個消息假，就睇你信邊個。

大市方面，阿Man認為大市仍然係上落市，暫時20日線應有一定支持，但係上到24600確係阻力龐大，呢個時候都係反覆炒上落，炒股唔炒市，繼續貪新忘舊，集中火力留意新經濟股。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)