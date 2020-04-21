港股直擊 即巿股評

5月期油暴瀉至負數，觸發隔晚美股道指插592點，加上突傳北韓領袖金正恩病危，累港股今早曾插653點，失守十天線(現處24134點)，但中午仍守20天線(現處23622點)。

恒指低開82點，報24247點，但已是今早高位所在，突傳金正恩病危消息，市場擔心會影響朝鮮局勢，港股跌幅擴大至653點，低見23676，質穿10天線，但廿天線暫見支持，大市跌幅收窄，但中午仍穿兩萬四收市。恒指中午收報23772點，瀉557點或2.29%，國指收造9611，跌213點或2.17%，大市成交額650.52億元。

據美國有線新聞網絡(CNN)引述消息報道，北韓領導人金正恩接受心血管疾病手術後，情況「非常危急」。

藍籌股全線下跌。騰訊(00700)跌2%；滙控(00005)傳裁投行主管人員，中午降2.2%；建行(00939)下滑1.3%；工行(01398)走低1.4%；友邦(01299)跌2.9%；吉利(00175)挫4.4%；港交所(00388)跌1.6%。

焦點板塊

內房股：人行深圳支行昨發出通知，追查深圳違規借錢買樓，受消息拖累，內房股沽壓大。恒大(03333)跌3.6%；融創(01918)挫3.7%；萬科(02202)跌2.4%；中海外(00688)下滑1.7%；潤地(01109)跌1.9%；二線的時代中國(01233)挫4.3%；龍光(03380)挫4.2%；奧園(03883)挫4.4%；旭輝(00884)跌3.1%；寶龍(01238)跌3.1%；世房(00813)下滑2%。

物管股：整體亦向下。保利物業(06049)再創上市新高，之後轉跌，半日下滑0.6%。中海物業(02669)跌1.2%；彩生活(01778)降2.5%；時代鄰里(09928)瀉5.4%；佳兆業美好(02168)插6.1%；雅生活(03319)跌3.5%；藍光嘉寶(02606)插6.8%；碧桂園服務(06098)挫2.8%。

石油相關股：油價首現負數，觸發石油相關股份全線下滑，三桶油以中海油(00883)表現最差，中午挫3.6%；中石化(00386)跌2.6%；中石油(00857)跌3.2%。油服股中海油服(02883)瀉4.1%；中石化油服(01033)插5.1%；海隆(01623)跌2.7%；安東油服(03337)降3.9%；宏華(00196)插6.9%；三星原油期(03175)瀉9%。

藥股：中生製藥(01177)首席執行長謝炳配售現有股份，中午瀉7.9%；石藥(01093)挫4.7%；康哲(00867)插5.5%；白雲山(00876)跌4.4%；方達(01521)插9.1%；億勝(01061)大跌9.2%；但平安好醫生(01833)創新高，中午再揚4.2%。

焦點股份

聯合地產(00056)：獲提私有化，中午大升30.8%，成交有1910萬元。

中遠海能(01138)：波羅的海原油油輪(Dirty Tanker)指數連升第四日，中遠海能續走高，一度大升11.9%，高見5.37元，中午仍升2.3%，成交有1.6億元。

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