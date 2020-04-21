即巿股評 港股直擊

我諗今朝都好多人見到5月紐約期油跌到負數水平後嘩然，的確我都企喺電視機前諗一諗：負數？貼錢賣油？理論上又真係咁。上網搵下啲資料，睇下各路高手見解，有人話可能係電腦自動對盤對出嚟嘅價，原因係喺真實嘅世界，有乜可能賣桶油仲要補返錢比你；亦有人話正因為原油係以實物交收，喺油罐唔夠、運油輪都有限嘅情況下，難以行使期貨合約去兌現一桶桶嘅原油，於是索性將5月期油拋售，掉到負數。姑勿論咩原因都好，而事實係今朝FB上好多人都想買返桶實物原油，包括我舊同事「燈神」，上個月條友仔先掂完隻中海油(00883)Call，或者真‧燈神嘅威力係no expiry date。

10點19分，聽完林鄭講話將限聚令同部份行業停業令，屆滿後延長多14日，Well，即係話我都有機會WFH繼續延長。是但啦，反正啲功夫都係咁做架啦，恒指個圖係細啲，但都係咁睇架啦！

今朝開市恒指都係跌幾十點，或者負油價對恒指威力係正式開市後先見真章。

拆5分鐘圖就見到恒指今朝開市報24227點已經係暫時(10點25分)計全日高位，幾支陰燭向下走，至大約238XX點先見喘定，同步SlowSTC(14,3)已經好快咁落到嚴重超賣水平，且同大市同步喺低位橫行，當然如果大市抖完要再行嘅話，SlowSTC(14,3)就會出現「超賣再超賣」，因為STC無負數嘅，最多都係零。

再返番去睇日線圖，10天線(24136點)已告失守，亦即係話「楔形」不再，下望支持位數到落到20天線(23623點)。

開恒指牛熊證街貨圖，真係估唔到噚日恒指個位咁近熊證街貨，雖然重貨唔近，相比要殺牛證重貨街嚟講，叫做行少幾步路，但就真係順從技術分析向下行。都係嘅，之前有講過當技術分析VS街貨時，10次有9次都係街貨贏，或者今次就係第10次，技術分析贏呢。

喺街貨圖上，首五層牛證街貨已被大市下行逾500點(截至10點23分止)殺清，呢五層夾埋有相當於452張期指，最貼價落到去23700至23799點，呢度有相當於299張期指，若然再落多一層嘅話，即23600至23699點，就真係殺到落牛證重貨區，呢度有相當於584張期指。

手痕計條數，以目前(10點35分)恒指跌576點計，假設大市唔係下行，而係向上走，按噚日收市價24330點計，即大市上行至24906點，呢個點數放喺街貨圖上，即熊證首四層街貨會被收回，當中殺埋最多新增街貨層嘅24800至24899點，單係呢一層都已經有544張期指，多過晒恒指今日已殺嘅452張期指。

睇埋恒指波幅指數(VHSI)，今日數值重返30以上水平，SlowSTC(14,3)%K線亦於超賣位升穿%D線，唔通依家就係之前估計恒指會出現大波幅走勢嘅開始？

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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