港股直擊 即巿股評

油價暴跌拖累股市氣氛，港股ADR及黑期均預示今早恒指或低開200點，二萬四有望守住，石油股及相關ETF料波動。道指期貨今早最新升120點報23608。

美股結束兩連升，收市全線下跌。油價暴跌，美國5月份原油期貨歷來首次收報負數。另外，市場觀望今個星期公布的美國企業業績及經濟數據，預期會強差人意，都利淡美股氣氛。道指收報23650點，跌592點或2.4%；納指收報8560點， 跌89點或1%；標普500指數收報2823點，跌51點或1.79%。今年至今，能源股已下跌了四成半，在標普500指數11個板塊中表現最差。

美國疫情有望見頂，被歸納為宅在家的經濟股份反彈，串流影視服務供應商Netflix升3.4%；亞馬遜升0.8%。蘋果公司股價持續受壓，跌2.1%。銀行股跟隨美債孳息率下跌，摩根大通、花旗、美國運通、Visa及Mastercard收市都跌過超過3%。

紐約5月期油在交易時段內，最多跌至每桶負40.32美元的歷史低位，收報每桶負37.63美元，創收市歷史新低。有分析員指，期油主力合約轉倉後，紐約期油價格可望回穩，重返每桶20美元附近。紐約6月期油收報每桶20.43美元，跌4.6美元或18.4%。倫敦6月布蘭特期油跌幅8.9%。紐約6月期油最新報21.88美元，升7.1%。

油價暴跌之際，美國債市釋放通縮風險訊號，衡量未來十年平均年度通膨水平的美國10年期損益平衡利率兩周多來首次跌破1%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，接近全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報39.56元，較本港收市低0.49元；騰訊(00700)ADR收報406.56元，低2.04元；國壽(02628)ADR收報16.15元，低0.17元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.4元，低0.12元；中石油(00857)ADR收報2.74元，低0.04元；中石化(00386)ADR收報3.81元，低0.08元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報60.46元，低0.54元；聯通(00762)ADR收報4.99元，低0.07元；中電信(00728)ADR收報2.54元，低0.03元。

ADR港股比例指數報24126，較周一恒指收市低203點或0.84%。恒指收報24330點，跌49點或0.21%。

由於新冠病毒疫情衝擊經濟，惠譽下調香港長期外幣債務發行人評級 至AA-。該機構還預計香港實際GDP今年將下降5%。本港3月份失業率連續第六個月上升，至2010年10月以來最高水平。

焦點股份

中國建材(03323)：預期截至今年3月底止，首季盈利按年下跌超過70%；去年同期盈利26.05億元人民幣。

晨鳴紙業(01812)：公布3月底止，首季淨利潤2.03億元人民幣，按年上升4.31倍

中移動(00941)：公布截至3月底止，首季盈利235億元人民幣，按年下跌0.84%。