即巿股評 港股直擊

昨天恒指以全日高位開市，高開低走，全日波幅248點。恒指收報24330點，跌49點或0.21%，成交金額898.46億元。國指收報9824點，升9點或0.09%：上證收報2852點，升14點或0.5%。國指及A股走勢優於恒指。

恒指以陰燭收市，波幅及成交金額都減少，觀望味濃，繼續橫行待變。MACD快慢線正差距收窄，走勢轉弱。全日上升股份771隻，下跌847隻，整體市況偏弱。

中國生物製藥(01177)今早發出公告，首席執行長、執行董事及主要股東謝炳以每股11.35元出售2億股股份，完成配售後持股量由11%降至9.4%。料消息令股價壓，觀察點為股價能否守住配售價︳即11.35元。

主要業務為經營水泥、輕質建材、玻璃纖維及複合材料以及工程服務業務的中國建材(03323)發盈警，料截至2020年3月底止3個月的未經審核的權益持有人應佔利潤將同比下降超過70%，原因是受新冠肺炎疫情影響，主要產品水泥、商品混凝土和石膏板的銷量下降，和集團按公允值於損益賬確認的金融資產公允價值大幅減少，但因資產處置收益大幅增加而部分抵銷。由於水泥為近期強勢板塊之一，中國建材的盈警或會令投資者對板塊前景變得審慎。

所謂「怪事年年有，今年特別多」，這個情況在庚子年 (2020年)尤為明顥。投資市場昨晚又出現一單怪事，就是WTI 5月原油期貨結算收跌55.90美元，跌幅305.97%，報-37.63美元/桶，曆史上首次收於負值。WTI 6月原油期貨收跌4.60美元，跌幅18.0%，刷新收盤曆史低點至20.43美元/桶。油價出現負數的原因，首先是在新冠肺炎的影響下，煉油廠的產能利用率亦處於低位，而且美國原油交割地庫欣的儲油空間迅速減少。由於油期貨是要以實物交收，在油罐及運油輪都供應有限的情況下，交易員未能行使期貨合約去兌換一桶桶的原油，所以只好把5月份的原油期貨拋售，甚至出現負數，即貼錢也不想覆行兌換原油的權利。值得留意的是，在5月期油結算後，投資者應打焦點放在6月期油之上，不應過分解讀油價出現負數的情況。預料事件或會令石油相關企業受壓。

受上述消息影響，美股三大指數下跌。夜期及ADR下跌，料恆指低開後走勢反覆，在10 SMA (24190) 與24000整數關之間爭持。

個股

威高股份(01066)的主要業務為從事研發、生產及銷售醫療器械產品、骨科產品、介入產品、藥品包裝產品、血液管 理產品，及經營融資業務。

集團在2019財年錄得收入約人民幣103.64億元，同比增長17.7%；其中臨床護理業務錄得營業額約為人民幣42.56億元，憑借豐富產品組合，收入增長9.4%；藥品包裝業務錄得營業額約為人民幣12.81億元，增長34.1%；骨科業務營業收入約為人民幣15.56億元，增長31.8%；介入業務錄得營業額約為人民幣16.56億元，增長14.6%。集團毛利率由去年的62.2%（扣除特殊項目前約為61.2%）上升到62.8%，主要是產品結構變化產生的影響。股東應佔純利約人民幣18.42億元上升約25.3%。不計特殊項目的本公司擁有人應佔純利約人民幣19.23億元，上升約21.2%。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報12元，市盈率26.047倍，周息率 0.55%。

岑智勇 獨立股評人