重要通告 港股直擊

中國生物製藥(01177)公布，主要股東兼首席執行長謝炳配售現有股份，按每股11.35元配售2億股，套現22.7億元。

配股價較昨日收市價11.88元，折讓4.46%。

交易完成後，謝炳持股量將由11%，降至約9.4%。

去年10月，中生製藥披露，原為集團大股東的謝炳及副主席鄭翔玲夫婦，以餽贈形式向兒子謝承潤無償轉贈4.5億股及22.5億股，相當於集團約3.57%及17.88%權益，合共佔該集團21.45%股權，使謝承潤成為最大股東，當時該批股份市值近300億元。