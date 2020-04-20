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摩根士丹利和瑞信分別發表報告，上調騰訊(00700)目標價。

大摩指，騰訊屬全球線上娛樂和線上社交龍頭，長線看好其變現及價值釋放能力。

該行認為騰訊具結構性利好，將推動盈利增長及估值重估，當中利好包括：手遊全球化、內容訂閱、非支付金融服務和企業雲應用。大摩原先預計，消費者和企業行為改變要在未來十年逐步發展，不過由於疫情導致「留家」現象，相關概念將在未來一至兩年提早展現。

大摩預期，騰訊在過往數年跑輸同業後，將開始重新領先，在未來三至四年的收入和盈利可有超過一倍增長，分別上調2021年及2022年收入預測3%和5%，非通用會計準則盈利亦分別上調6%和8%，目標價由430元升至500元，維持「增持」評級。

瑞信則指，就騰訊將於5月13日公布首季業績，該行預期收入將按年增長20%至1026億元人民幣，純利增長20.5%至210.76億人民幣，手遊及社交廣告仍是主要增長引擎，當中《和平精英》及《王者榮耀》可推動手遊收入按年升46%。

另外社交廣告首季將增長28%，PC遊戲和媒體廣告則受疫情影響呈弱勢；金融科技及其他業務增速將減慢至22%。

該行認為，騰訊線上遊戲盈利增長具可見度，廣告收入受惠微信流量變現，彈性亦逐步提升，分別上調2020年和2021年盈利預測3.4%和4.3%，目標價由460元升至500元，維持「跑贏大市」評級。

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