港股直擊 即巿股評

內地一如預期下調LPR，但紐約期油亞洲時段急跌，加上道期向下，港股反覆偏軟。恒指高開123點，報24503點，已屬全日高，隨即後掉頭，曾倒跌154點，低見24225點，之後曾止跌回升，午後再度受壓，恒指收報24330點，跌49點或0.21%。

北水淨流入26.38億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有7.62億元淨入；美團(03690)有2.18億元淨入。相反，中芯(00981)有1.23億元淨走；小米(01810)有1698萬元淨走；中興通訊(00763)有5738萬元淨走。

多隻醫藥股方見流入，中國生物製藥(01177)有9649萬元淨入；創新高的平安好醫生(01833)有1.77億元淨入；微創醫療(00853)有1.37億元淨入。不過，石藥(01093)有1.01億元淨走。

個別內險見淨走，平保(02318)有2674萬元淨走；新華保險(01336)有2280萬元淨走。

其他淨流入較高股份有：萬洲(00288)有6832萬元淨入；神華(01088)有4370萬元淨入；雅迪(01585)有867萬元淨入。

其他淨流出較高股份有：融創(01918)有2871萬元淨走；國美零售(00493)有3706萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中芯、融創、國美、美團、中生製藥、新華、萬洲、平保及小米。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：美團、好醫生、中芯、融創、微創醫療、石藥、騰訊、雅迪、神華及中興。