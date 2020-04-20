國際財經 港股直擊 即巿股評

美股道指上周五大升，因臨床測試指吉利德科學(GILD)生產的瑞德西韋(Remdesivir)，在美國測試有成效，市場樂觀情緒擴大，道指收市彈升704點，逼近50天線(現處24558)，但仍建議仍彈要沽貨，始終股市反彈唔少，而經濟數據卻會愈來愈曳。

本欄曾在3月9日叫買吉利德科學，就是因為期望瑞德西韋見效帶旺股價，當日收市價為72.84美元，以上周五收市價83.99美元計，即累計15.3%，但筆者同期認為金礦股升幅會較勁，加上股價實在太悶，結果未有耐性持有。

客觀上，暫時僅一份報告指瑞德西韋有效，一旦續有報告指可醫治新冠肺炎，吉利德科學可升到100美元，但若果無消息跟尾，吉利德則會打回原形，返回75至78美元區間。

金價或調整到1522.75美元

原先睇好的金價，上周五突然跌穿1700美元關，技術走勢上已跌穿短期上升軌，調整可以很深，估計有機會下試1522.75美元(圖一)，此位是2012年的低位，但金價再大插乘數唔高，始終聯儲局狂印下，金價會反覆上揚，尤其大有機會踏入超級通脹下(有興趣可睇經濟學人介紹的過癮短片)，金價只是調整而非轉勢，一旦質穿1600美元，絶對要吸納實金(非黃金ETF 2840)及山東黃金(01787)。

講完金講油。紐約5月期油亞洲時段今早大跌，最低見過14.47元，大插20.8%，創1999年以來的21年新低，但布蘭特油價未有跟紐油大隊，布蘭特6月期油最低見過25.69美元，只跌2.8%，之後曾升5.4%，高見27.91美元，故此今日股市出現怪現象，就是追蹤紐油的三星原油期貨(03175)急插，相反受布蘭特油價較深的三桶油，股價反而走勢偏好。

講吓歷史，約2010年前，每桶紐約期油售價通常比布蘭特高(圖二)，連中東沙特油價也跟紐約期油，但頁岩油技術日潮普及，美國頁岩油商基於石油在美國生產，故售價用紐約期油，而美國由原油入口股轉為淨出口國，更是全球最大的出口原油國，推冧近十年紐約期油價格比布蘭特低，而中東地區亦由紐油轉到布蘭特油。

講番最近，油價受累俄羅斯與沙地攤牌，雖然近期達成減產協議，加上全球航空業因疫情而大部分停飛，令油價由50美元，掟到今日只到14美元左右。

不過，回顧過去30年每當金油比率(金價除紐約期油)抽高後回落(圖三，紅圈及箭咀)，往往都是油價之後上升之時，更何今次油金指標創新高(現達119.5)，現水平油價值博，首選是美國上市的原油ETF USO，其次才是本港上市的三星原油期貨，最尾才是石油股，原因可重温4月3日的EJ Market 的「特朗普式石油減產達標，搏油價反彈要識揀」，止蝕放在紐油跌穿12.5美元。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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