港股直擊 即巿股評

內地一如預期下調LPR(貸款市場報價利率)，但紐約期油今早亞洲時段急跌，加上道期挫逾兩百點，累港股今日反覆偏軟，全日跌近50點，仍守10天線(24081點收市)，全日大市成交不足900億元，為兩周新低。

恒指高開123點，報24503點，但已是今早高位所在，隨即後掉頭下挫，一度倒跌154點，低見24225點，但十天線上見支持，大市曾止跌回升，但午後再度受壓，受制24400關，最終恒指收報24330點，跌49點或0.21%，國指收造9824點，升9點或0.1%，大市成交額898.46億元。

港股上升比例為48%，下跌比例為52%。

即月期指收市報24280，跌76點或0.31%，低水50點，成交10.2萬張。

人行一如市場預期，4月LPR報價顯示，一年期為3.85厘，五年期以上品種利率4.65厘，較上次分別下調20個基點和10個基點。本月兩個品種報價均創LPR新機制來最大降幅。

道指期貨一度挫256點，最新造23945，跌215點或0.89%；標指期貨跌0.8%；納指期貨則跌0.6%。

藍籌股整體下跌。騰訊(00700)微跌0.2%；友邦(01299)下滑0.6%；建行(00939)跌0.5%；港交所(00388)跌1.1%；傳新加坡油企興隆隱瞞8億美元期貨交易損失，據報是最大債主的滙控(00005)三連跌後回升，收彈1.4%。

焦點板塊

藥股：表現標青，中生製藥(01177)漲3%，為表現最叻藍籌；石藥(01093)走高1%；信達生物(01801)膽管癌藥獲美批准上市，飆5.8%；基石藥業(02616)飆7.2%；康希諾(06185)抽高8.4%；春立醫療(01858)勁升13.4%；愛康醫療(01789)、平安好醫生(01833)及阿里健康(00241)創新高，全日炒高8.7%、9%和4.5%；麗珠(01513)彈升5.1%；復星醫藥(02196)新冠肺炎測試劑獲美頒緊急授權，全日升4.6%。

物管股：持續受捧，保利物業(06049)再創上市新高，最高見過78.45元，升4.5%，全日漲3.9%；中海物業(02669)也破項，收升3%；彩生活(01778)飆6.6%；時代鄰里(09928)升1.5%；佳兆業美好(02168)漲2.2%；碧服(06098)升2.4%。

地產股：擔心本港失業率攀升，地產股普遍受壓。新地(00016)為表現最曳藍籌，收跌2.9%；恒地(00012)跌1.1%；新世界(00017)下滑0.1%；長實(01113)走低1.5%；信置(00083)跌1.1%；領展(00823)與嘉里(00683)各跌1.1%；港鐵(00066)跌2.4%。港府於收市後公布，本港最新失業率升至4.2%，比市場估計的4%差。

內房股：懶理LPR下調，潤地(01109)降2%；萬科(02202)跌1.8%；恒大(03333)挫2.6%；融創(01918)跌1.2%；碧桂園(02007)下滑1.4%：龍光(03380)跌2.8%；綠城(03900)跌2.7%。

焦點股份

三星原油期貨(03175)：收插7.4%。紐約期油今早急挫，5月合約一度大跌20.8%，每桶低見14.47美元，創1999年後最低。

金山軟件(03888)：收升5.7%。計劃分拆金山雲，在美國納斯達克上市，持有金山雲股權的小米(01810)，股價跌1.2%。

福萊特玻璃(06865)：首季淨利潤為2.15億元人民幣，按年增長97.01%，全日股價大升7.7%。

國美(00493)：全日爆升16.4%。向電商拼多多旗下香港胡桃街，發行總值2億美元可換股債券(CB)，年期3年，息率5%。

亞洲速運(08620)：今日首掛，收報0.32元，較招股價0.5元，低36%，成交額1.59億元。不計手續費，一手5000股蝕900元。

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