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今日 15:44 港股直擊 即巿股評

恒指反覆偏軟 新地 港鐵挫3%

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港股午後反覆偏軟，截至下午約3時38分，恒指報24338點，跌41點或0.2%，大市成交額792.33億元。

國企指數報9820點，升4點。

滬指收市升0.5%；深成指升0.89%。

美國道指期貨最新跌192點，報23966。

歐洲主要股市早段靠穩，德國股市最新升0.39%。

騰訊(00700)跌0.2%；友邦(01299)跌0.3%；港鐵(00066)曾挫3%，最新跌2.8%；新地(00016)曾挫3.3%，最新跌2.8%。

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