港股直擊 即巿股評

上海電氣(02727)最新升9.4%，報2.44元逾兩個半月高，成交額3640萬元。

花旗發表報告，七年來首次更改對上海電氣H股的「沽售」評級，連升兩級至「買入」，並成為該行在熱力發電設備股的首選。

該行指出，上海電氣轉型接近結束，升目標12%至2.8元；維持A股(601727.SH)的「沽售」評級，目標價上調4.8%至4.4元人民幣。

上海電氣A最新升2.94%，報4.9元人民幣。

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