即巿股評 港股直擊

上周五美股全線做好，雖然道指期貨喺亞洲時段早段下跌，但其後轉跌為升，加上內地降LPR利率合符預期，港股今早高開後靠穩。恒指高開123點，見過半日高位24503點後回軟，一度倒跌154點，見24225點半日低位，其後再反覆回升逾百點，但升幅至中午收窄。恒指中午報收24419點，升39點；國指則升50點，半日報收9865點。

上半場港股其實都幾悶，半日成交額縮水至不足500億元，睇嚟缸邊友喺大市累計反彈咗咁多之後，現水平唔多積極入市，加上下星期期指結算同埋長周末假期，咁嘅時間難免會保守啲。

重磅藍籌股個別發展，已升越400元大關嘅騰訊(00700)開始要抖抖，半日微升0.1%，睇嚟要喺現水平整固，留意405元南非股東減持價守唔守，守得住南非價，反映呢個位嘅沽壓，經過年幾時間已完全消化，騰訊順利擺脫陰影，可望強勢重現。

油價跌到一仆一碌，上周有傳聞指新加坡油企興隆隱瞞8億美元期貨交易損失，而大笨象(00005)為其最大債主，大笨象上周連跌三個交易日後，今日終見反彈，暫時再度重返40元水平。雖然油價狂插，三星原油期貨(03175)半日跌6.7%，反而三桶油唔跟油價跌而上升，你話幾咁難捉摸。之前阿Man講過賭油價上升寧願買三星原油期貨，主要係較貼近油價走勢，不過阿Man再重申，本人並唔睇好油價表現，即使OPEC+已達成減產協議，喺供過於求下，油價今年都係死死吓，最多係有波幅，冇升幅，就算超賣後反彈，表現仍然會反覆。

再有消息指治療武漢肺炎疫苖有進展，而快速測試劑亦不斷有新供應獲得認可，令資金再度流入醫藥股。今早再有醫藥股創新高，而中生製藥(01177)半日升4%，係表現最好藍籌股。阿Man一直都撐醫藥股，即使去年板塊受帶量採購政策拖累，阿Man仍建議逢吸納可吼龍頭股，事實上喺人口老化及民眾對高質藥品需求增加嘅情況下，醫藥股前景仍然睇好一。

阿Man呢期講嚟講去兩個板塊缺一不可，一個係新經濟股，另一個係輕資產股。之前推介嘅平安好醫生(01833)已升抵紅底股水平，只差幾時可企穩呢個水平。至於物管股係輕資產股代表，多股喺上月大市回調時仍逆市走強，甚至創新高，呢個上升勢頭仍未改變，物管股可以放心坐落去。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)