港股直擊 即巿股評

內地下調LPR(貸款市場報價利率)，加上美股上周五造好，但紐約期油今早亞洲時段急跌，港股今早反覆偏好，在24400窄幅爭持。

恒指高開123點，報24503點，但已是今早高位所在，即後掉頭下挫，一度倒跌154點，低見24225點，隨後止跌回升，在24400窄幅爭持。恒指中午報24419點，升39點或0.16%，國指半日收造9865，升50點或0.52%，大市成交額494.3億元。

人行一如市場預期下調LPR，4月LPR報價顯示，一年期為3.85厘，五年期以上品種利率4.65厘，較上次分別下調20個基點和10個基點。本月兩個品種報價均創LPR新機制來最大降幅。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)微漲0.1%；傳新加坡油企興隆隱瞞8億美元期貨交易損失，據報是最大債主滙控(00005)，股價連跌三日後回升，半日漲1.5%；友邦(01299)走高0.7%；建行(00939)升0.5%；但旺旺(00151)跌2.3%；金沙(01928)跌1.1%；港交所(00388)跌0.8%；瑞聲(02018)下滑0.8%。

焦點板塊

藥股：今早表現標青，中生製藥(01177)揚4%，為表現叻藍籌；信達生物(01801)膽管癌藥獲美批准上市，中午升3.3%；基石藥業(02616)飆5.6%；康希諾(06185)抽高5.5%；愛康醫療(01789)創新高，半日炒高8.7%；麗珠(01513)彈升6.3%；復星醫藥(02196)新冠肺炎測試劑獲美頒緊急授權，中午升5%。

物管股：持續受捧，保利物業(06049)再創上市新高，最高見過78.45元，升4. 5%，半日漲3.9%；中海物業(02669)升2.9%；彩生活(01778)漲3.6%；時代鄰里(09928)升2.%；佳兆業美好(02168)漲1.8%；雅生活(03319)升1%。

地產股：擔心本港今日公布的3月失業率將攀升到4%，地產股普遍受壓。新地(00016)為表現最曳藍籌，中午跌2.7%；恒地(00012)跌2%；新世界(00017)下滑0.3%；長實(01113)走低1.6%；信置(00083)跌1.3%；九置(01997)與嘉里(00683)各跌1.6%；領展(00823)下滑1.3%。

焦點股份

三星原油期貨(03175)：半日插6.7%。紐約期油今早急挫，5月合約一度大跌20.8%，每桶低見14.47美元，創1999年後最低。

金山軟件(03888)：中午升5.3%。計劃分拆金山雲，在美國納斯達克上市，持有金山雲股權的小米(01810)，股價跌1.2%。

福萊特玻璃(06865)：首季淨利潤為2.15億元人民幣，按年增長97.01%，中午股價大升9.6%。

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