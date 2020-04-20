港股直擊 即巿股評

美股上周五全線高收，道指收報24242點，升704點或3%。港股今早高開逾百點後倒跌，油價今早亞洲時段急跌。

恒指高開123點，報24503，開市後隨即向下，恒指曾倒跌154點，報24225。截至9時56分，大市跌幅收窄，恒指跌15點，報24364。

國企指數最新跌8點，報9806。

人民銀行今早公布4月五年期及一年期貸款市場報價利率(LPR)利率，降幅符合預期。A股窄幅走，上證指數現跌1點，報2836。

騰訊(00700)跌0.2%，報408.6元；阿里巴巴(09988)跌1.1%，報205.4元。

友邦(01299)上周五勁彈逾4%，今早高開2.3%，報74.3元，見逾一個月高位，最新報72.65元。

內地電訊及5G概念股股造好，中移動(00941)逆市升1.2%，報61.05元，為今早表現較好的重磅藍籌；鐵塔(00788)亦升逾1%。

紐約期油今早急跌，明天到期的5月紐約期油今早曾閃跌兩成，低見每桶14.47美元，刷新超過廿年低位，最新跌幅收窄。中海油(00883)跌1.6%，三星原油期(03175)低開7.9%，最新跌6.7%，報3.9元。

滙控(00005)上周後期受壓，今早反彈，最新升1.8%，報40.2元。

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