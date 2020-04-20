港股直擊 即巿股評

9點24分，恒指完成咗U盤，報出開市價為24503點，升123點。走勢圖上恒指仍處於保歷加上升通道，10天線仍見有支持，而SlowSTC(14,3)由此前上到嚴重超買回落後，喺超買水平%K線再度拗腰向上升穿%D線，若然勢頭持續向上，下一步或者就係10天線升穿50天線，見「黃金交叉」。

未正式開市就睇咗牛熊證街貨圖先。見到牛證今日有四層新增街貨層出現，令牛證最貼價層拉返上去24200至24299點，不過呢四層街貨量唔多，最多都只係有相當於37張期指。重貨區落到去23600至23699點，有相當於504張期指。

至於熊證方面，今日未見有新增街貨層，最貼價為24600至24699點，呢度就只得相當於28張期指街貨；但去到24700至24799點，同24800至24899點，就各自有逾300張期指。

按恒指現價距離同街貨量計，直線諗上行殺熊嘅機會係大啲；不過，由於牛證新增街貨層出現，令牛熊街貨距離收窄，中間位(24299+24600)/2=24449.5點。依家9點35分，恒指正式開市，倒跌97點，報24282點，低中間價167.5點。

牛熊街貨收窄時，恒指企喺中間價徘徊等近街貨層變重貨區呢啲情況曾經都遇過；好奇睇埋恒指波幅指數(VHSI)，同上個星期睇嘅差唔多，數值已進一步回落至30以下水平，而日線圖上SlowSTC(14,3)亦keep住喺個位數字橫行，加重咗恒指似乎係等近重貨先至有會出現較大波幅作動嘅機會。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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