美國總統特朗普上周二在白宮記者會宣布,暫停向世衞資助撥款,理由是新冠肺炎疫情初期在武漢爆發時,世衞對外宣揚中國發布有關疫情的假訊息,以致病毒全球擴散。侵侵說「如果世衞做好其工作,派專家到中國客觀評估當地情況,應能在源頭遏止疫情擴散,很少人受感染死亡。但世衞願意相信中國的片面保證,更為中國政府的行為辯護,甚至稱讚中國」,因此必須追究責任。

美國每年向世衞提供4至5億美元資助,是全球撥款最多的成員國,約為中國資助金額的十倍。問題是疫情正在歐洲和美國近乎失控地肆虐,侵侵卻以世衞「偏幫」中國為由叫停撥款,全球主要國家都不予認同,反而警告會削弱世衞應對疫情的能力。美國民主黨參議員Chris Murphy更直斥總統的做法,只是將他處理疫情不當的責任公然諉過於人的手段。

侵侵初時亦確實一直淡化新冠病毒對美國的殺傷力,認為相比每年發生的流感(flu)也有所不如。今年1月23日武漢宣布封城,侵侵於25日即在Twitter表示「美國十分讚賞中國(應對疫情)的努力和透明度…他特別要代美國人民感謝國家主席習近平」(China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency.…In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi.)。

昨天新華社報道,中國外長王毅上周六與世衞總幹事譚德塞通電話時表明,中方堅定支持世衞,強調世衞所受的攻擊和抹黑都沒有事實根據,施壓脅迫更加不得人心。譚德塞則表示感謝中方的堅定支持,相信只要堅持真理和做正確的事情,總有一日會真相大白。事實上,對於新冠病毒的性質,專家所知非常有限,疫情在武漢爆發初期,資訊數據都難免會有些混亂,湖北武漢市也直到上周五(17日)才把當地的新冠肺炎死亡人數,由之前公布的1290人大幅調高至3869人。外交部指武漢是本着對歷史、對人民、對逝者負責的原則及時修訂有關數字,重申中方從未隱瞞疫情。至於侵侵對世衞幫助中國隱瞞疫情的指責是否符合事實,須待日後進一步調查才有定論。

返回港股,恒指上周五收報24380點,創逾1個月的收市高位;一周計則微升80點(0.32%)。

15日「搏拳實錄」提到,EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數仍處於單位數字,上周五已升至11.6%,雖然仍屬相對低水平,但相信很快便升穿近來顯著下跌、反映弱勢股沽壓的弱勢股指數(現於14.4%)。假如大市買盤一如預期成為主導,恒指便有機會挑戰甚至突破3月12日的大型下跌裂口(25140和24657點)。老徐打算利用手上24600點即月short call的期權金,降低持倉成本買入5月份的價外期指call,初步心水是25000或25200點,博恒指技術突破。

