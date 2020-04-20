港股直擊 即巿股評

美股上周五全線高收，三大主要指數連續兩周錄得升幅，今早「黑期」升逾百點，料今早港股高開機會較高。

特朗普宣布重啟受疫情重創的經濟計劃，加上美國生化公司吉利德科學(Gilead Sciences)一款藥物據報在治療新冠病毒取得顯著成效，以及波音公司股價大升，都刺激投資者買盤入市，推高美股。上周五道指收報24242點，升704點或3%。

高盛預期蘋果公司第二季iPhone銷量將按年跌三成六，到第四季跌幅才有望放緩至2%，將蘋果目標價由250美元下調至233美元，投資評級由「中性」下調至「沽售」，拖累蘋果股價跌1.4%。

金價回落，交投最活躍的紐約6月期金上日跌穿每盎斯1700美元，收報1698.8美元，跌32.9美元或1.9%。全個星期累跌3.1%。

紐約5月期油上日收報每桶18.27美元，是2002年1月以來收市新低，跌1.6美元或8.1%；交投更活躍的紐約6月期油收報每桶25.03美元，跌幅2%，今早亞洲時段再跌逾2%，每桶報24.38美元。

本周美股科技股將開始陸續公布業績，包括英特爾、賽靈思等。另外，受疫情影響而受惠的Netflix亦將於本周公布業績。

美股道指期貨今早一度跌約170點，最新跌約30點。

人民銀行今早公布4月五年期及一年期貸款市場報價利率(LPR)利率，市場預期分別下調至4.65%及3.85%。

政府統計處今天公布1月至3月份失業及就業不足數字，市場估計失業率將由2月份的3.7%惡化至4%，連續第六個月上升，再創超過9年新高。

ADR港股比例指數報24361，較上周五恒指低18點。恒指上周五曾飆660點，見24666點，創3月11日以來新高，收報24380點，升373點或1.6%。「黑期」今早升逾百點，在24470點附近。

焦點板塊

中國鐵塔(00788)：上周五收市後公布首季股東應佔溢利14.52億元(人民幣‧下同)，按年增長13.08%。

福萊特玻璃(06865)：公布今年首季淨利潤為2.15億元人民幣，按年增長97%，每股盈利11分。

復星醫藥(02196)：內地媒體報道，美國食品和藥物管理局(FDA)網站顯示，復星醫藥新型冠狀病毒2019-nCov核酸檢測試劑盒，已於4月17日獲得FDA簽發的緊急使用授權。

國航(00753)：公布3月旅客周轉量減少73.5%，鑑於疫情對民航運輸業的嚴重衝擊，預計集團第一季經營業績會受到重大影響。

南方航空(01055)：公布3月載客人數375.44萬人，按月上升1.26倍，但按年下跌六成。總結今年首季，南航載客量下跌超過五成三：載貨量下跌近兩成三。