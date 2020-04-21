即巿股評 港股直擊

華爾街「金融大鱷」到底怎麼在市場搵食﹖如果以為他們僅僅是對著幾塊屏幕看看財務數據或圖表來做交易，這想法可能太天真了。有看過美劇《Billions》的讀者也許知道，其主角 Bobby Axelrod 的原型就是美國億萬富豪、著名的對沖基金經理 Steve Cohen。他透過買賣股票，個人累積財富高達120億美元。

到2013年，由他創立的 SAC Capital 雖然捲入內幕交易案，前後共有8名前 SAC 基金經理認罪，但科恩最終卻獨善其身，總計罰款不過是18億美元。自1992年成立以來，SAC Capital有20多年的年回報高達30％的驚人成績，據 Sheelah Kolhatkar 在《Black Edge Inside Information, Dirty Money, and the Quest to Bring Down the Most Wanted Man on Wall Street》一書中透露，SAC Capital 的不成文慣例就是：Get inside information. Something guaranteed to make money。

無疑，當今 Steve Cohen 早已升上神級地位，其「黑色優勢」（Black Edge）及手法之高明，其他人根本難望其項背。但不少華爾街的對沖基金為爭取回報，靠消息（內幕﹖﹗虛假﹖﹗）在「灰色地帶」投機炒賣，並試圖以五花八門的方式去操縱股價。

上周，市場傳出生物製藥公司吉利德（Gilead Sciences）旗下藥物瑞德西韋（Remdesivir），在治療新型冠狀肺炎（COVID-19）上取得重大進展。據稱在芝加哥大學醫學中心的臨床實驗顯示，服用該藥物的重症病患者，其發燒及呼吸道症狀獲得迅速改善，幾乎所有患者不到一周就可出院，並只有兩名患者死亡。

然而，雖然不少人將「fact check」掛在嘴邊，但看到Gilead股價及美股期貨在場外交易時段飛升，大部分人的態度都係一於少理，將Gilead「神藥」的好消息炒咗先算。事實上，該消息來自一個名不經傳的美國健康新聞網站 STAT News，該網站刊登了Adam Feuerstein的一篇報告，指瑞德西韋在芝加哥的一家醫院測試顯示，能讓新冠肺炎病患的徵狀迅速消退。

而 Adam Feuerstein 是何許人﹖表面上是一位biotech方面的新聞記者和專欄作家，但卻一直被懷疑收取對沖基金「報酬」寫稿，發放疑似誤導性或失實的陳述來唱好/唱淡個別股份。

本來，該報道在Bloomberg終端上本來未有引來太大回響，理由是不少機構投資者對Feuerstein的「往績」已早有所聞；但當 CNBC 報道了這一消息引起了大眾投資者的注意後，整個市場的樂觀情緒開始起飛，好像有人突然發現可以治愈冠狀病毒的疫苗。而Gilead回應傳聞時謹慎地表示，暫時仍無足夠的統計數據來斷定瑞德西韋能否對COVID-19安全發揮療效；而第三階段實驗將在4月底才出爐，進一步的數據分析更要等待到5月份。

到底 Gilead「神藥」的消息是否有心人放料作為「散貨」，暫時當然不得而知。不過，可以肯定的是，金融世界遠比想像的還要黑暗，作為普通投資者唯一能做的就是把目光放遠一點，在操作上也時刻提高警覺。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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