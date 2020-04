即巿股評 港股直擊

華爾街「金融大鱷」到底怎麼在市場搵食﹖如果以為他們僅僅是對著幾塊屏幕看看財務數據或圖表來做交易,這想法可能太天真了。有看過美劇《Billions》的讀者也許知道,其主角 Bobby Axelrod 的原型就是美國億萬富豪、著名的對沖基金經理 Steve Cohen。他透過買賣股票,個人累積財富高達120億美元。

到2013年,由他創立的 SAC Capital 雖然捲入內幕交易案,前後共有8名前 SAC 基金經理認罪,但科恩最終卻獨善其身,總計罰款不過是18億美元。自1992年成立以來,SAC Capital有20多年的年回報高達30%的驚人成績,據 Sheelah Kolhatkar 在《Black Edge Inside Information, Dirty Money, and the Quest to Bring Down the Most Wanted Man on Wall Street》一書中透露,SAC Capital 的不成文慣例就是:Get inside information. Something guaranteed to make money。

無疑,當今 Steve Cohen 早已升上神級地位,其「黑色優勢」(Black Edge)及手法之高明,其他人根本難望其項背。但不少華爾街的對沖基金為爭取回報,靠消息(內幕﹖﹗虛假﹖﹗)在「灰色地帶」投機炒賣,並試圖以五花八門的方式去操縱股價。

上周,市場傳出生物製藥公司吉利德(Gilead Sciences)旗下藥物瑞德西韋(Remdesivir),在治療新型冠狀肺炎(COVID-19)上取得重大進展。據稱在芝加哥大學醫學中心的臨床實驗顯示,服用該藥物的重症病患者,其發燒及呼吸道症狀獲得迅速改善,幾乎所有患者不到一周就可出院,並只有兩名患者死亡。

然而,雖然不少人將「fact check」掛在嘴邊,但看到Gilead股價及美股期貨在場外交易時段飛升,大部分人的態度都係一於少理,將Gilead「神藥」的好消息炒咗先算。事實上,該消息來自一個名不經傳的美國健康新聞網站 STAT News,該網站刊登了Adam Feuerstein的一篇報告,指瑞德西韋在芝加哥的一家醫院測試顯示,能讓新冠肺炎病患的徵狀迅速消退。

而 Adam Feuerstein 是何許人﹖表面上是一位biotech方面的新聞記者和專欄作家,但卻一直被懷疑收取對沖基金「報酬」寫稿,發放疑似誤導性或失實的陳述來唱好/唱淡個別股份。

本來,該報道在Bloomberg終端上本來未有引來太大回響,理由是不少機構投資者對Feuerstein的「往績」已早有所聞;但當 CNBC 報道了這一消息引起了大眾投資者的注意後,整個市場的樂觀情緒開始起飛,好像有人突然發現可以治愈冠狀病毒的疫苗。而Gilead回應傳聞時謹慎地表示,暫時仍無足夠的統計數據來斷定瑞德西韋能否對COVID-19安全發揮療效;而第三階段實驗將在4月底才出爐,進一步的數據分析更要等待到5月份。

到底 Gilead「神藥」的消息是否有心人放料作為「散貨」,暫時當然不得而知。不過,可以肯定的是,金融世界遠比想像的還要黑暗,作為普通投資者唯一能做的就是把目光放遠一點,在操作上也時刻提高警覺。

家族辦公室投資經理

徐立言(本欄每周逢一、三刊出)

www.facebook.com/hsulylab/